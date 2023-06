CC de Gran Canaria gestionará una consejería en el Gobierno de Canarias

Fernando Clavijo, previsible próximo presidente del Gobierno de Canarias, se muestra reacio a dar detalles sobre la composición y los nombres del nuevo ejecutivo, pero sí ha adelantado este martes en Mogán que Gran Canaria estará representada con una consejería.

«La isla de Gran Canaria va a tener una representación importante y desde luego Pablo Rodríguez está en absolutamente todas las quinielas, porque, entre otras cosas, nuestro partido se constituye de las organizaciones insulares y la nacional», afirmó justo antes de acompañar a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, a los actos oficiales en honor del patrón del municipio, San Antonio el Chico.

En principio, Clavijo avanzó que su intención pasa por despejar todas estas incógnitas una vez se constituya el nuevo Parlamento de Canarias, a partir del 27 de junio.

Clavijo visita Mogán por la procesión de San Antonio el ChicoVer 17 fotos Arcadio Suárez

Respecto a la conformación de las listas al Congreso de los Diputados, el líder regional de CC afirmó que están buscando «un amplio frente, porque si algo se ha notado en esta última legislatura es la necesidad de tener en el Congreso y en el Senado a hombres y mujeres independientes que defiendan a Canarias». Dijo que a partir a ahí han hecho un «esfuerzo importante para que quepan todos».

En ese sentido, añadió: «Quien se quiera quedar fuera… si buscamos un referente, un independiente que pueda representar ese espíritu que traslade el manifiesto, pues bien, pero si no, las organizaciones de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura ya tienen claro que la mejor candidata es María Fernández».

En otras palabras, CC no cierra la puerta al candidato o candidata independiente, pero hasta tanto no aparezca o no se alcance un acuerdo, el partido ya adelanta que su propuesta es Fernández.