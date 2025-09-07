Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:22 Comenta Compartir

– Se abre un nuevo frente a cuenta de los menores asilados por la propuesta del Estado de que los chicos sean trasladados a la península al amparo del artículo 35, algo que no comparte el Gobierno de Canarias.

– No entiendo el por qué no lo acepta. El Gobierno de Canarias ha solicitado una aclaración sobre este asunto al Supremo. El Gobierno de España y el de Canarias por un acuerdo de legislatura e investidura trabajaron durante dos años para modificar el artículo 35 de la ley de Extranjería. No salió adelante la primera vez porque votaron en contra PP, Vox y Junts. Después seguimos negociando con el PP hasta que llegamos a diciembre del 2024 y el PP se levanta de forma definitiva de las reuniones. Ahí es cuando el Gobierno de Canarias presenta la demanda al Supremo y el TSno resuelve. De hecho falla cuando el Gobierno de España ha aprobado ya la modificación del artículo 35 y las Cortes lo han convalidado. Es decir, el Gobierno de Canarias fue al TS pensando que jamás se iba a modificar el artículo 35. Por eso, cuando el TS emite el fallo ya hay una herramienta en vigor que da una respuesta definitiva a los menores no acompañados.

– ¿Qué cambia si los menores asilados son trasladados al amparo del artículo 35, como quieren ustedes, o fuera de él como cree Canarias que debe ser?

- El Gobierno de Canarias entiende que la tutela de los asilados no es suya pero hay una frase del Tribunal Supremo que lo deja claro, que Canarias tiene la competencia en este asunto.

– En cualquier caso, ¿tanto cuesta reubicar 1.000 menores asilados en la península por un Gobierno de España que cuenta con cientos de instalaciones de todo tipo?

- Lo primero es que en ninguna parte de los fallos del Supremo dice que los asilados tengan que salir de Canarias. Es el Gobierno de España el que lo decide. Y su respuesta se responde fácil, ¿qué recepción estamos teniendo de las comunidades autónomas donde queremos mandar a los menores que solicitan asilo? Lo vimos en Madrid. Cuando pusimos sobre la mesa la posibilidad de Pozuelo de Alarcón, tanto el ayuntamiento en manos del PP, como la comunidad de Madrid, del PP, rechazaron esa opción y mandaron una carta en la que decían que lo que tenía que hacer el Gobierno de España era poner los dineros y los recursos y dejar a los niños en Canarias. Hay ayuntamientos que están siendo receptores y respetan los derechos humanos y luego está la negativa del PP, que ojo, es un partido que gobierna en Canarias y eso sí es inexplicable.

– Pero de la misma manera que se toman otras decisiones pese al rechazo de las comunidades, como la financiación y la condonación de la deuda, con los menores podrían hacer lo mismo. El Estado tiene mecanismos.

– Estamos haciendo eso a través de leyes. Y esas leyes salen por mayorías que las apoyan.

– Sí, pero esas mayorías son fragmentadas, no representan a la mayoría de los ciudadanos españoles. Esos apoyos se consiguen a través de otro tipo de acuerdos que benefician solo a determinados territorios.

– ¿Una mayoría de Vox vale más que otra de Bildu? Porque si esto es así, qué pena que yo no sea el presidente del Gobierno de Canarias, porque gané las elecciones con rotundidad. Las reglas parlamentarias son otras. Si l a mayoría de los votos no suman el resto puede sumar una mayoría absoluta e igual de legítima. En cuanto a los acuerdos alcanzados con otros partidos son constitucionales y los han hecho todos los gobiernos que no tenían mayoría absoluta, incluido el de Aznar y el de Rajoy. Parece que si lo hace el PP está bien y si lo hace Pedro Sánchez está mal. Llegar a acuerdos con Pujol está bien y hacerlo con Illa es que estamos entregando a Cataluña los recursos del resto de España. Es falso, interesado y demagógico.

– Da la impresión de que el reparto de los menores gusta poco a todos los partidos, incluido el suyo. El PSOE ha batallado por la modificación del artículo 35 pero después, con los asilados, va muy lento. ¿Tiene algo que ver con el aumento del racismo en la sociedad española y el temor a perder votos en los pueblos o comunidades donde van los menores?

- Niego la base fundamental de esta afirmación. Es el PSOE y Sumar los que aprueban en un Consejo de Ministros un decreto ley histórico que se pedía desde hacia décadas. Adán Martín ya lo solicitaba en los años 2004 y 2005. Ha sido este Gobierno progresista actual, en lealtad con la presidencia de Canarias y de Ceuta, el que da la respuesta. A los diputados del PP habría que preguntarles si su voto es consciente y creyendo que es lo mejor para Canarias. Insisto, el PSOEno se resiste. Lo hemos impulsado y Pedro Sánchez lo ha entendido, por encima de todo están los derechos humanos.

– Declarada la contingencia migratoria, ¿cuáles son los siguientes pasos?

- Canarias, Ceuta y Melilla la tienen ya y Baleares no tiene derecho a ello porque no cumple. Es un tema objetivo y no caprichoso. A partir de aquí, todos los que llegan desde el lunes de esta semana a estos tres territorios deben ser reubicados en 15 días en otro y los que estaban antes, ha tenido que hacerse un trabajo previo de entrevistas y demás. Ahora cuando el Gobierno de Canarias comience a presentar las solicitudes irán saliendo. Hay de plazo hasta marzo de 2026 para que salgan de las islas a la península.

– Baleares, donde gobierna PP y Vox, se ha convertido en los últimos días en la región que abandera el rechazo al reparto debido al repunte migratorio que ha experimentado en 2025. ¿Cree que ambos partidos utilizan este hecho para seguir dando la batalla al Gobierno en migración?

– Lo que está haciendo la presidencia de Baleares es de una incoherencia absoluta. Primero pide que se suspenda el Real Decreto de modificación del artículo 35 y a la vez solicita la contingencia migratoria. Pide que se suspenda y luego solicita acogerse. Yo lo dije, las rutas migratorias varían y hoy la presión está más en Ceuta o Baleares que en Canarias. Aquí la migración ha descendido este año un 50% y nuestra previsión es que la tendencia no va a cambiar, aunque eso es aventurarse.

– En los dos años de legislatura la relación entre el Estado y el Gobierno de Canarias se ha movido entre la tensión y la distensión. A la diferencia de criterio con el reparto de los menores se suma ahora la financiación singular a Cataluña y la condonación de la deuda. ¿En algún momento mejorará la relación o mientras el PP esté en el Gobierno de Canarias esto es imposible?

- Yo tengo una cosa clara, si en el Gobierno de Canarias no estuviera el PP la reacción, acción y manifestación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sería otra. Lo señalaría con dureza por dar la espalda a Canarias y no lo blanquearía constantemente. Respecto a la financiación, el Gobierno de Canarias convocó esta semana a los grupos parlamentarios en teoría para hablar de esto pero no fue así. Yo pensaba que el presidente de Canarias en esa reunión iba a decir qué puntos de los acuerdos que están en la Comisión Bilateral del Gobierno de España y Cataluña no compartía, pero no. Yo pido a Canarias que se lea los acuerdos porque igual compartiría muchos de ellos. Sin embargo, en lugar de eso se habló de la condonación de la deuda. Aquí tengo que decir que no es verdad que se hurte dinero a Canarias. En absoluto. Hablamos de 3.200 millones de euros que se condonan a Canarias. Es la comunidad con mayor porcentaje, con el 50% de su deuda.

– En cualquier caso, la deuda no desaparece sino que pasa de la comunidad al Estado.

- No es cierto que si no lo paga la comunidad autónoma la pagan todos los españoles a través del Gobierno de España porque, aunque la deuda no desaparece, nosotros aportamos al conjunto de los recursos de nuestro país. En este sentido quiero recordar que el IGIC se queda en Canarias y además, participa del IVA. Además, si esa deuda pasara al Gobierno de España, que es positivo para los isleños, Canarias sería la más beneficiada porque aporta el 2,1% al conjunto de los ingresos del Estado y la población es un 5%. Otra cosa, a mí no me entra en la cabeza que se diga que no a perdonar 3.200 millones de deuda. En 2017 cuando Rajoy era presidente de España y Clavijo de Canarias la deuda era superior, de más de 7.000 millones y casi el 20% del PIB y no hubo ninguna crítica del Gobierno de Canarias. Ahora quitamos el 50% de la deuda de Canarias y se critica al Gobierno de España. Es incoherente. De todas formas esto es un anteproyecto de ley y se votará finalmente. El que quiera puede decir que no y, si el Gobierno de Canarias lo hace, será dar la espalda a los canarios porque esto beneficia a los canarios.

–En cualquier caso ¿no hubiera sido conveniente que la financiación singular se hubiera llevado a un Consejo de Política Fiscal y Financiera en lugar de ser una reunión a dos? En cuanto a la condonación, Canarias no rechaza en principio la quita de 3.259 millones pero considera que debe elevarse en 1.700 millones más.

– Canarias pide que la condonación sea por población ajustada pero, ¿ese es el criterio a seguir? Cuando el reparto de los fondos covid lo hicimos por pérdida de afiliados a la Seguridad Social y en la financiación autonómica también se siguen otros criterios. Cuando se pide un decreto específico para Canarias, como planteó Clavijo a Pedro Sánchez en la reunión en Lanzarote, ¿no es también una singularidad? Todas las cuestiones multilaterales van al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que hay detrás del rechazo a la condonación es una estrategia política de ir contra el Gobierno de España y Clavijo se equivoca al formar parte de esta estrategia del PP. No se entiende que alguien rechace que le condonen el 50% de su deuda.

– Antes mencionaba que Clavijo se suma en el rechazo a la condonación a la estrategia del PP pero hay que entender que su posición es compleja porque está entre dos aguas. Tiene un socio de gobierno del PP y luego tiene que ir a Madrid y llevarse bien con el PSOE para conseguir avances para las islas y los canarios.

- Aquí se dio un alianza y serán los socios los que tengan que responder. Lo que tiene que hacer Clavijo es intentar explicar, que no puede, cómo está de socio con un partido que bloquea y vota en contra del decreto de los menores, del decreto antiapagones que era fundamental para Canarias y eso que se incluyó la noche anterior todo lo que Clavijo pidió, que votó en contra de las ayudas para La Palma y de la subida de las pensiones para los canarios. Ese es el PP con el que él gobierna. Sobre todo en el asunto migratorio, que es el que más preocupa a Clavijo, los que han votado que sí no son sus socios de gobierno. Incluso los diputados canarios del PP votaron en contra. Con lo que ha pasado, cualquier presidente de Canarias hubiera cesado al PP.

– ¿Cree que la coalición del Gobierno de Canarias acabará la legislatura?

- No sé cuál es el futuro pero sí que tendrá que dar cuentas, cuando acabe el mandato, de la Canarias que deja y en este momento, desde el PSOE somos muy críticos con la acción del Gobierno. Si no que pregunten a los que están esperando para cobrar la ayuda a la dependencia y cómo hemos pasado de ser una región que más mejoraba de toda España a volver al farolillo rojo; que pregunten a los rectores de las universidades públicas si la aportación del Gobierno de Canarias se ha recortado o qué pregunten a las madres con niños a 0 a 3 años qué les parece que se hayan eliminado 2.000 plazas que estaban previstas o a las mujeres que sufren la violencia machista. Los datos del Instituto Canario de Igualdad son vergonzosos. Y así con todo. Qué pregunten a los canarios qué les parece que se agote una legislatura en la que llegaron al gobierno los que decían que iban a bajar dos puntos el IGIC y no lo van a bajar, engañando a los canarios en su propuesta electoral. Con esto ganaron muchos votos y fue un engaño.

–¿Asumirá el Gobierno de España el decreto 'ómnibus' de asuntos canarios que le ha pedido Clavijo?

– Aún no conocemos su contenido pero es una anomalía que un gobierno le diga a otro qué decreto tiene que aprobar. Sin embargo, podemos llegar a acuerdos en ese decreto especial o en otros. Nosotros vamos a cumplir estrictamente con la agenda canaria

–¿Es fruto de la casualidad que Cataluña salga beneficiada del reparto de los menores, de la financiación y de la condonación de la deuda? o responde a la necesidad de contar con su apoyo en el Congreso?

– No, eso es fruto de un mensaje falso de la derecha y la ultraderecha. La condonación es para todas las regiones y las grandes beneficiadas son tres regiones en las que el PP tiene presidencia o vicepresidencia. En cuanto a la financiación, todas las comunidades apelan a la singularidad. Canarias también lo hace. Se acaba de permitir que la RIC se utilice en la vivienda en alquiler y una singularidad es también lo que se está negociando ahora de utilizar los remanentes para los menores no acompañados. Lo que no es coherente es que critiques la singularidad de otros y luego lo pidas para ti.

– Esta semana Ryanair anunciaba un recorte de rutas y plazas con Canarias por la subida de las tasas aeroportuarias de Aena. ¿Hay posibilidad de que Aena dé marcha atrás con las islas en esta subida como pide el Gobierno de Canarias?

– No es la primera vez que ocurre esto y el Ejecutivo central siempre ha sabido responder. En estos dos años el Gobierno de España ha tenido una interlocución permanente para los problemas de Canarias.

– A nivel económico España y Canarias van como un tiro gracias al sector turístico.

– España es una singularidad dentro de Europa y una locomotora pero no es por accidente. En otras ocasiones también llegó mucho turismo y había un desempleo elevado. Es porque desde el Gobierno de España hemos tomado medidas como la subida del SMI, el IMV, las pensiones... Que han permitido redistribuir los recursos.

– Esa distribución de los recursos de la que habla no ha impedido que cada vez haya más trabajadores pobres y a los españoles y canarios le cueste más llegar a final de mes. Ciertamente han subido el SMI pero con ello han conseguido igualar los sueldos a la baja y asfixiar más a la clase media.

- Hay cuestiones que dependen de los convenios y de las comunidades autónomas. Habría que preguntarse por qué Canarias tiene más precariedad y por qué no se toman decisiones valientes, como una tasa turística. Nosotros quisimos ponerla pero no lo hicimos porque cuando estaba sobre la mesa vino la quiebra de Thomas Cook y después, la pandemia y nunca pudimos alcanzar los 18 millones de turistas, a los que ya se llegó en 2024.

–Pedro Sánchez asegura que va a presentar unos Presupuestos aún a riesgo de no tener apoyos.

– Vamos a presentar el anteproyecto de presupuestos y nuestra voluntad es conseguir los apoyos para sacarlo adelante.

– Y si no, ¿nueva prórroga?

– El presidente fue claro. Nosotros tenemos un presupuesto de marcado carácter social que en caso de no tener presupuesto ordinario es bueno para su prórroga. Nuestra propuesta es aún más social, a ver quién vota en contra.

– ¿Prevén que el PP mantenga en el nuevo curso político que arranca la misma estrategia de confrontación al Gobierno?

- Lo acabamos de ver con la condonación. Se va a oponer a todo como con los incendios, que pese a ser una competencia autonómica, echa la culpa al Gobierno. Aquí el problema es que Feijóo no ha asumido que no es el presidente de España.

– ¿Son conscientes los grandes partidos de que con su estrategia de enfrentamiento lo único que consiguen es desafección de la ciudadanía hacia la política?

- Lo que creo es que el que está haciendo un gran favor a Vox es el PP, que está imitando sus políticas xenófobas y homófobas. Y tengo que decir que la gente cuando tiene que elegir entre el original y la copia se queda con el original.

– La judicialización en torno al PSOE y la familia del presidente también ahonda esa desafección.

– Ante cualquier proceso judicial, respeto pero también hay que ver de dónde nacen las iniciativas. La mayoría de las denuncias son políticas y de organizaciones vinculadas a la ultraderecha. Ahora estamos en un momento en el que todo se judicializa y es lamentable pero no se puede igualar al que insulta con el insultado. Los que están siempre con el improperio y con afirmaciones deleznables no somos nosotros. Es la ultraderecha y la derecha no lo condena. Ya veremos en qué terminan los procesos en torno al presidente.

– Se especula que habrá nuevos audios sobre presunta corrupción en el PSOE. ¿Le preocupa?

– Lo que estoy es cansado. He tenido que aguantar difamaciones, calumnias y falsedades que he tenido que desmontar yo cuando, en un estado de derecho, lo que hay que hacer es probar las acusaciones y no la inocencia ante unos ataques que solo quieren mancillar la imagen pública de un responsable político.

– PP y Vox en Baleares tratan de tumbar la ley de memoria democrática como ha ocurrido en otras regiones.

- Me produce un profunda tristeza aunque esto no significa que vamos a bajar los brazos. Vamos a ser más firmes y contundentes en la defensa de la memoria democrática.