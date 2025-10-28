Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo responde a las preguntas de la oposición
Cartel del encuentro «Voces desde Gaza: un diálogo con el médico Raúl Incertis». C7

El Gobierno de Canarias organiza el encuentro «Voces desde Gaza: un diálogo con el médico Raúl Incertis»

El facultativo hablará de su experiencia en la Franja y de la tragedia humanitaria que vive la población palestina

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 28 de octubre 2025, 13:01

Comenta

El médico Raúl Incertis impartirá una charla el próximo 3 de noviembre a las 18:30 horas en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. El diálogo se denomina «Voces desde Gaza: un diálogo con el médico Raúl Incertis».

El encuentro organizado por la Presidencia del Gobierno de Canarias reflejará la experiencia del facultativo en la Franja y la tragedia humanitaria que vive la población palestina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  3. 3 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  4. 4

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  5. 5 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  6. 6 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8 El Puerto de la Luz dota de un nuevo cuartel «moderno y funcional» a la Guardia Civil
  9. 9 Huelga estudiantil en la Plaza de España por la muerte de la joven Sandra Peña
  10. 10 El Cabildo exige a Las Palmas de Gran Canaria que le devuelva el dinero para el campo de béisbol de La Minilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno de Canarias organiza el encuentro «Voces desde Gaza: un diálogo con el médico Raúl Incertis»

El Gobierno de Canarias organiza el encuentro «Voces desde Gaza: un diálogo con el médico Raúl Incertis»