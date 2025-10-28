El Gobierno de Canarias organiza el encuentro «Voces desde Gaza: un diálogo con el médico Raúl Incertis» El facultativo hablará de su experiencia en la Franja y de la tragedia humanitaria que vive la población palestina

Cartel del encuentro «Voces desde Gaza: un diálogo con el médico Raúl Incertis».

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 13:01

El médico Raúl Incertis impartirá una charla el próximo 3 de noviembre a las 18:30 horas en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. El diálogo se denomina «Voces desde Gaza: un diálogo con el médico Raúl Incertis».

El encuentro organizado por la Presidencia del Gobierno de Canarias reflejará la experiencia del facultativo en la Franja y la tragedia humanitaria que vive la población palestina.