El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales El aviso se activa a partir de las 18.00 horas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:32 | Actualizado 16:43h. Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por calima en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, a partir de las 18.00 horas de hoy. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Se espera para las próximas horas probable calima en altura, en cantidad variable, sin descartar su presencia a niveles de medianías o costa, que podría reducir la visibilidad y generar o agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas y respiratorias.

Las autoridades instan a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias. En concreto, procurar mantener puertas y ventanas cerradas, y evitar salir a la calle si padece enfermedades respiratorias crónicas. Beber mucho líquido y evitar los ambientes secos, además de no realizar ejercicio físico severo mientras dure esta situación.

Este domingo, con temperaturas entre 30 y 32 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo cielos poco nubosos en general, probabilidad de calima en Lanzarote y Fuerteventura y, en menor medida, en Gran Canaria, temperaturas en ligero ascenso o localmente moderado que podrían alcanzar los 30 y 32 grados y viento moderado del nordeste en zonas del litoral.

Según la predicción, en medianías y zonas altas habrá viento flojo con predominio del sur o sureste.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del nordeste de fuerza 4 o 5 y temporalmente 6, marejada y fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con marejadilla en las costas del suroeste y del sur de las islas. Se espera mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

Lanzarote

Poco nuboso en general y con probabilidad de calima durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios las máximas en ligero ascenso que podrá ser localmente moderado en zonas de interior. Se podrán superar los 30-32 ºC en el interior sur. Viento del nordeste de flojo a moderado en zonas de litoral, y flojo con predominio del sureste en zonas de interior.

Fuerteventura

Poco nuboso en general y con probabilidad de calima durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero ascenso, que en el caso de las máximas podrá ser localmente moderado en zonas orientadas al oeste. Se podrán superar los 30-32 ºC en el interior sur. Viento del nordeste de flojo a moderado en zonas de litoral, y flojo con predominio del sureste en zonas de interior.

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado en general con intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y última horas. Con baja probabilidad, durante las horas centrales del día en el interior se podría formar nubosidad acompañada de algún chubasco disperso. No se descarta calima, afectando principalmente a medianías. Temperaturas en ligero ascenso, y en el caso de las mínimas, localmente moderado en zonas orientadas al sur. En la mitad sur se podrán superar los 30-32 ºC en amplias zonas y de forma local los 34 ºC en medianías. Viento moderado del nordeste en zonas de litoral, en medianías y zonas altas viento flojo con predominio del sur o sureste.

Tenerife

Poco nuboso o despejado en general con intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y última horas. Con baja probabilidad, durante las horas centrales del día en el interior se podría formar nubosidad acompañada de algún chubasco disperso. Temperaturas en ligero ascenso o localmente moderado en zonas altas. Se podrán superar los 30-32 ºC en medianías orientadas al sur. Viento moderado del nordeste en zonas de litoral, en medianías y zonas altas viento flojo con predominio del sur o sureste.

La Gomera

Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Temperaturas en ligero ascenso o localmente moderado en zonas altas. Viento moderado del nordeste en zonas de litoral, en medianías y zonas altas viento flojo con predominio del sureste.

La Palma

Poco nuboso o despejado en general con intervalos nubosos en zonas bajas del norte y este a primeras y última horas. Temperaturas en ligero ascenso, moderado en zonas altas. Se podrán superar los 30 ºC en la zona de El Paso. Viento moderado del nordeste en zonas de litoral, en medianías y zonas altas viento flojo con predominio del este o sureste.

El Hierro

Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Temperaturas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste en zonas de litoral, en medianías y zonas altas viento flojo con predominio del sureste.