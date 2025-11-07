Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de agentes de la Policía Local de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

El Gobierno de Canarias abre este lunes el plazo para 180 nuevas plazas de policías locales

La convocatoria, publicada este viernes en el BOE, incluye plazas en 30 municipios del archipiélago dentro del proceso unificado de selección gestionado por el Ejecutivo autonómico y la FECAM

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:21

El Gobierno de Canarias abrirá el próximo lunes el plazo de presentación de solicitudes para cubrir 180 plazas de policías locales en 30 ayuntamientos del archipiélago. Así lo establece la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondiente a la tercera convocatoria unificada de Policías Locales de Canarias.

Esta convocatoria se enmarca en el convenio suscrito entre el Ejecutivo autonómico y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que delega en el Gobierno regional las competencias de gestión de los procesos selectivos, con el objetivo de garantizar una tramitación más homogénea, ágil y coordinada en todo el territorio.

En esta edición, las plazas se distribuyen entre los municipios adheridos de las distintas islas. En Lanzarote se ofertan 3 plazas en Teguise, 6 en Tías, 2 en Haría, 2 en Yaiza y 8 en Arrecife. En Fuerteventura, el municipio de Antigua convoca 5 plazas. En La Palma, San Andrés y Sauces contará con 1 plaza, Fuencaliente con 1 y Los Llanos de Aridane con 2.

Gran Canaria suma el mayor número de vacantes, con 57 en Las Palmas de Gran Canaria, 2 en Gáldar, 5 en Telde, 1 en San Bartolomé de Tirajana, 6 en Agüimes, 3 en Arucas, 5 en Santa María de Guía, 1 en Santa Brígida y 1 en Valsequillo.

En Tenerife, la distribución incluye 17 plazas en San Cristóbal de La Laguna, 2 en San Juan de La Rambla, 11 en Puerto de la Cruz, 2 en Arafo, 9 en Santa Cruz de Tenerife, 5 en Güímar, 8 en Los Realejos, 6 en Santiago del Teide, 2 en Tegueste, 1 en Los Silos y 2 en La Matanza de Acentejo. Por último, en La Gomera se ofertan 4 plazas en San Sebastián.

