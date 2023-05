El sur demuestra que no todo vale

Es un lugar común en tertulias de sobremesa, de barra y también radiofónicas y televisivas el desprecio a la clase política, convertida las más de las veces en chivo expiatorio para desahogar nuestras propias frustraciones, individuales y colectivas. Las malas artes corruptas de unos cuantos se expanden como una mancha miserable que envilece una tarea que, en realidad, bien ejercida, es una contribución al bien común.

A menudo se vincula al político con la codicia y el ansia de poder, dos pecados tentadores que explican una supuesta tendencia a eternizarse en el sillón de mando. Por eso, en estos tiempos, y en medio de una campaña que vuelve a poner a los políticos en la picota, me parece oportuno subrayar dos de las renuncias que nos ha dejado esta nueva cita electoral, aunque sean muy diferentes, en la motivación y en sus consecuencias. Las dos, casualmente, en el sur de Gran Canaria.

Una, la más impactante, por insólita, fue la del cabeza de lista de la candidatura de AV-SLT-PP en Santa Lucía de Tirajana, Manuel Hernández. Compañeros de partido le modificaron la plancha a sus espaldas y a última hora. Agraviado y desconcertado, decidió retirarse de la política a una semana de que se iniciase la campaña. Lo consideró una falta de respeto. Y un ataque a su dignidad. Por eso se fue.

A buen seguro no le gustará que vuelva a sacar su historia. Su deseo, dijo, era dejar de ser noticia. Irse sin armar mucho ruido. Pero su gesto no ha de pasar desapercibido. No es fácil renunciar de la noche a la mañana a recoger los frutos de seis años de trabajo político. Guste o no su forma de hacer oposición, más o menos belicosa, tenía la legítima aspiración de medirse en las urnas.

La otra renuncia, también inaudita, y parece que obligada, o inducida, fue la de un candidato en la lista del PSOE de Mogán, Cristo Santiago. No es socialista. Es más, lideró la lista de Vox en las municipales del 2019 en San Bartolomé de Tirajana, el municipio vecino. Sin embargo, iba en la plancha del PSOE. En el número 21, el último, de forma casi testimonial. ¿Por qué? Dijo que lo hizo por echar una mano, por ayudar a completar la lista. Mogán ganó población y sus candidaturas electorales también, pues de 17 candidatos pasaron a 21 y no todo el mundo está dispuesto a participar. Tiene sus garbanzos asegurados en una empresa pública. No tenía necesidad. Pero quiso ayudar. Se montó tal escandalera que al final renunció.