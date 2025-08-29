Garachico y Agaete, ganadores provinciales de la competición 'El Pueblo de tu Verano' Más de 76.000 votos han elegido a estos dos municipios como finalistas, que recibirán un camión de cerveza y edición limitada de botellas con sus nombres

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de agosto 2025, 14:55

Garachico, en Tenerife, y Agaete, en Gran Canaria, han sido elegidos como los pueblos ganadores provinciales de la competición veraniega 'El Pueblo de tu Verano', organizada por Dorada y Tropical. Más de 76.000 votos han participado en esta edición, que busca reconocer el orgullo local y dinamizar el sector de la hostelería y el comercio en los municipios más votados.

Como parte del premio, ambas localidades recibirán un camión cargado de cerveza y un evento especial en un punto emblemático del pueblo, en el que se celebrará la victoria con la participación de la comunidad. Además, los ganadores y los finalistas de cada provincia aparecerán en una edición limitada de botellas de 33 cl, convirtiéndose en embajadores de la identidad canaria a través de sus etiquetas.

La competición arrancó a mediados de junio con 32 candidatos por provincia y se desarrolló en tres fases. Tras seleccionar los ocho finalistas —Tejeda, El Cotillo y Teror en Las Palmas; La Laguna, Puerto de la Cruz y La Orotava en Tenerife—, Garachico y Agaete resultaron los pueblos más votados. En la última ronda, que tendrá lugar en septiembre, se decidirá cuál de los dos será coronado como el 'Pueblo de tu Verano' de esta edición.

Con esta iniciativa, Dorada y Tropical buscan reforzar su vínculo con la cultura canaria y celebrar las tradiciones, paisajes y costumbres que hacen únicos a cada rincón de las islas, transformando cada botella y cada brindis en un homenaje al orgullo local.