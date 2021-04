La ganadería canaria se encuentra en medio de la 'tormenta perfecta' La caída de ventas por el covid-19 y el aumento de costes ponen en dificultades a muchas granjas del archipiélago Samuel Marrero, director general de Grupo Capisa. / C7 CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria. Viernes, 30 abril 2021, 01:00

La ganadería canaria se encuentra en lo que podría ser un punto de no retorno: la caída de ventas por la crisis del covid-19, la bajada de precios de compra al ganadero, el incremento histórico del coste de la alimentación animal (más de un 30 por ciento) y la incertidumbre, «han creado una tormenta perfecta, que está poniendo en serias dificultades al conjunto de las granjas de las islas». Samuel Marrero, director general de Grupo Capisa, no tiene dudas respecto al alcance de la crisis y se muestra crítico con una clase política que, «hasta el momento, no ha dado una respuesta contundente a los problemas actuales, ni a los que viene arrastrando el sector desde hace décadas».

En las últimas semanas, la actualidad ha girado en torno al llamado Fondo de Recuperación de la Unión Europea, del que el Gobierno autonómico ha anunciado que vendrán a las islas más de mil millones de euros. Pese a que, en un primer momento, se habían quedado fuera, la actividad agropecuaria y su industria han sido finalmente incluidas en estas ayudas: «Esperemos que los representantes de las organizaciones agrarias y ganaderas peleen por un reparto justo entre todas las actividades y que la ganadería no quede excluida de las negociaciones, una vez más, sabiendo, por añadidura, que ha sufrido esta crisis con especial dureza», deseó Marrero.

Soberanía alimentaria

El director general de Grupo Capisa, también señaló que, «cuando en la Comisión de Agricultura del Parlamento canario se dice que vamos hacia la soberanía alimentaria, se está totalmente fuera de la realidad. Y la realidad -aseguró- es que en los últimos treinta años, lo que ha habido es una pérdida dramática de cabezas de ganado. En su opinión, «estas buenas intenciones acerca de la soberanía alimentaria no vienen acompañadas de una estrategia política real que permita posicionar a la actividad como debería: como una fuente de diversificación y crecimiento de la economía canaria», dijo.

Se ha producido un gran descenso en el número de cabezas de ganado en las últimas décadas en las Islas Canarias

Los datos son incontestables. Canarias ha perdido gran cantidad de cabezas de ganado desde los años noventa del siglo XX. En algunos casos, como el porcino, más de un 80 por ciento de la cabaña: «Algo hemos estado haciendo mal -dijo Marrero- cuando las cifras de pérdida de peso del sector primario en la economía son las que son. Solo hay que ver los datos del Istac. A pesar de esto, siguen existiendo emprendedores que quieren invertir en ganadería, pero les resulta imposible debido a las grandes trabas legales y burocráticas», aseguró.

Según el director general de Grupo Capisa, »las cifras a largo plazo demuestran que, a pesar de que las importaciones, el papel de los intermediarios y las ventas de la gran distribución han aumentado exponencialmente en Canarias; y a pesar, también, de las políticas públicas aplicadas, no ha habido un incremento de las producciones ganaderas de las islas, sino todo lo contrario».

De primera mano

En Grupo Capisa (uno de los principales fabricantes de piensos) -señaló -«vemos de primera mano lo que están pasando los ganaderos. Ellos tienen que alimentar a sus animales cada día, tienen que ordeñar, tienen que pagar sus préstamos y facturas. El cierre de hoteles, restaurantes y cafeterías ha sido una catástrofe y, mientras, en el consumo local, las grandes superficies y la distribución aprietan en los precios y los hunden aún más», aseguró.

No obstante, Marrero se mostró esperanzado con la eficacia de las medidas que puedan venir en el futuro: «Se está hablando de reducir la burocracia; de que las compensaciones y ayudas para los insumos sean suficientes; se está tomando conciencia de lo importante que es la labor inspectora, o del valor y calidad de los productos kilómetro cero... todo esto puede ayudar a que el sector crezca y ocupe el lugar que le corresponde en los lineales de los supermercados», dijo.

«Sin embargo, hoy por hoy, tengo claro que el estado de cosas al que se ha permitido que lleguemos -concluyó- ha convertido al muelle en la mayor granja de las islas: las grandes superficies y los supermercados están llenos de carne de vacuno de Brasil, de pollos de África, huevos de Aragón y leche francesa o irlandesa. Mientras, nuestros ganaderos no tienen recursos con qué alimentar a sus animales. Eso sí: todos dicen que hay que defender al sector primario canario, pero la cuestión para mí es de quién».