«Hay un futuro para Canarias, pero no con los políticos que tenemos»

La cabeza de lista de Reunir Canarias, partido de izquierda que aglutina los movimientos sociales, es la primera candidata transgénero que opta a presidir el Gobierno canario. Aboga por gestionar una Canarias de movimientos sociales, que integre a todas las perspectivas, con un presupuesto de rentabilidad social para, entre otras medidas, agilizar las listas de la dependencia, generar una ley de protección al jubilado u ofrecer de prestación de servicios de domicilio de proximidad.

–Reunir Canarias no se define como partido sino como un punto de encuentro entre movimientos sociales. ¿Qué le hace diferente?

– Así es. No somos un partido. Somos un punto de encuentro entre movimientos sociales. Esta es la diferencia. Después de ver cómo empeora la vida de nuestra gente y cómo nos mienten a la cara, por ejemplo, en dependencia, decidimos dar el salto a la política. Después de años siendo las que redactamos los argumentarios de nuestros representantes, las que hemos puesto los proyectos sobre la mesa, las que hemos redactado las normas, una de ellas, otro ejemplo, la ley trans canaria, tras intentar elaborar otros tipos de modelos económicos desde el tercer sector de acción social, de movernos con el catálogo de prestación de servicios del sistema público... y de apoyar a los representantes públicos, nos hemos cansado porque conocemos muy bien la realidad y como ya he dicho anteriormente, nos engañan todos.

– Entiendo que entonces el balance que hace de la legislatura no será muy positivo

–Esta legislatura ha sido decisiva para que todas veamos que es verdad que los malos existen, porque ya no se trata de ellos sino de lo que nos hacen a todos, a la población canaria. Ha sido una legislatura de oscurantismo, de clientelismo, de censura, de ataques en lo personal, muy violenta y victimista. Lo que ha pasado esta legislatura, sobre todo, es la mentira de la izquierda.

Balance de la legislatura «Han sido años de oscurantismo, clientelismo, censura, victimismo y violencia»

– ¿Pero ustedes apoyan un gobierno de izquierda o no?

–Nosotras apoyábamos que hubiera un gobierno de izquierda pero, desde luego, ha vendido el concepto de izquierda. Y el gran problema es que nunca llega a gobernar. Es más, lo que hemos vivido esta legislatura son sucursales de Madrid predispuestas a decirle a Canarias lo que tiene que pensar y hacer, vendiéndonos un canarismo e identidad que no existe. Y lo peor es que nos han hecho culpables de criticar a la izquierda. Y no es verdad. Ellos no son de izquierda. Solo representa a alguien y no nos representan. Cada uno de ellos tiene un apellido: El PSOE tiene dos fases, una en la que dice ser de izquierda y otra reconoce que es de derecha. Podemos ha tenido una fase en la que ha destapado que por debajo había solo podedumbre. AGS es un producto caciquil creado a imagen y semejanza de su presidente. NC es el producto estrella de la gran mentira del ecologismo, izquierda e identidad canaria. Y no digo que el PP sea mejor ni que CC sea la solución. No son malas personas, pero sí malos políticos.

– ¿Qué Canarias quiere Reunir para la población canaria?

– Traemos una nueva forma de hacer política para una Canarias que llevan mucho tiempo desarrollando los movimientos sociales. Queremos esa Canarias que integra a todas las perspectivas, que en las instituciones se hable de lo que realmente se habla en una casa cuando te llega antes una factura que un salario, que hable de otro modelo turístico y no de diversificación económica cuando trata de macroproyectos y que trate los derechos sociales en su conjunto, de sanidad, educación, de salud pública, del concierto de salud de manera integral no del tratamiento de la enfermedad, de servicios públicos no de privatización ni externalización. Queremos más atención de calidad y proximidad. Queremos hablar de todas esas cosas que no se hablan en el Parlamento y que complican aposta con un lenguaje enrevesado para que la gente no se entere de nada. No saben hacer más porque ya tienen la Canarias que quieren. ¿Hay futuro entonces en Canarias? Claro que hay futuro, pero no con los políticos que tenemos.

– Si gobernara qué sería lo prioritario de su lista de medidas

– Ver cómo se está confeccionando el presupuesto porque esa es la columna vertebral de todo. El presupuesto ahora mismo se analiza por principios de rentabilidad económica, que es sinónimo de privatización, de peor calidad de servicios, de peores prestaciones... aunque el turismo sí les sale rentable, 22 millones de euros entre 2019 y 2020 lo es. Ahora, dependencia no es rentable. Nosotras queremos hablar de rentabilidad social porque cuando elaboras un presupuesto desde este punto, empezamos a hablar de agilizar las listas de la dependencia, de generar ley de protección al jubilado, de contratar más personal que llegue a domicilio, de mejorar la calidad laboral del personal, de prestación de servicios de domicilio de proximidad...

Posibles pactos «Permitiríamos un gobierno desde la oposición; solo se pactarían medidas y las fiscalizaríamos»

– Si fueran necesarios pactos, sus líneas rojas serían...

–No llegaríamos a pactar para participar de un gobierno sino que estaríamos en la oposición para permitir un gobierno, es decir, pactaríamos medidas y propuestas y las fiscalizaríamos. Yo no voy a quedar amordazada por una consejería. Nosotras no tenemos problema en permitir un gobierno de izquierda pero, eso sí, no me vas a amordazar y con dinero público. Yo tengo lealtad con mi gente, no con pactos de gobierno.

– ¿Estarían dispuestas a pactar con Drago y Unidas Sí Podemos?

–Queremos hacer pactos sociales con los movimientos sociales y agentes sociales que lleven peleando todo este tiempo. Hemos intentado hablar con la izquierda, pero tiene un debate de sillas, sillones, de quien es el primero, de como se van a llamar la colación... ese tipo de pacto no es lo que nosotros buscamos ni queremos. Si están dispuesto a hablar de Canarias, tienen que hablar de propuestas y no es el caso. Solo fingen que son grandes representantes, construyen su personaje político y se venden a la gente como los grandes salvadores. Nosotros no somos un Mesías.