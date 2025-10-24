Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Basura y escombros tirados dentro de la Zepa de los llanos y cuchillos de Antigua. Ayuntamiento de Antigua

Una Zepa de Fuerteventura no es una escombrera

Residuos ilegales ·

El Ayuntamiento de Antigua denuncia que la ciudadanía más incívica usa un espacio protegido como basurero y recuerda que existe un servicio municipal gratuito de retirada de enseres

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:11

Comenta

La ciudadanía incívica usa la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) de los llanos y y cuchillos de Antigua como escombrera.

El Ayuntamiento de Antigua recuerda que retira gratis los enseres cuando así se lo solicitan las vecinas y los vecinos, por eso hace un llamamiento contra el depósito ilegal de residuos en cualquier parte del municipio, más en un espacio protegido como es esta Zepa, que mide 9.906 hectáreas que empiezan en Triquivijate y terminan en Pozo Negro, pasando por Los Alares.

El Consistorio de Antigua insiste en que las multas por depositar restos de basura, escombros o residuos en áreas no permitidas esta penalizado con multas de hasta 15.000 euros, a lo que se suma posible pena de prisión en caso de ser en zonas protegidas, destaca el alcalde Matías Peña.

