Zapata pide al Ministerio una nueva subestación eléctrica en Zurita de cara al 2030

La solicitud al Estado es para nuevos proyectos que «aceleren el desmantelamiento de la central eléctrica capitalina de El Charco»

Puerto del Rosario Domingo, 19 de octubre 2025

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias presenta alegaciones a la propuesta de Planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, que ha sido sometida a información pública por el Ministerio para la Transición Ecológica. Entre ellas, solicita que en esta planificación se contemple una red de transporte en la zona de Zurita, en el municipio de Puerto del Rosario, con la instalación de una nueva subestación y así desmantelar la central eléctrica insular del barrio capitalino de El Charco.

Si bien el consejero Mariano Zapata y parte de su equipo recientemente se reunían con el Ministerio para abordar esa planificación, con un balance general positivo, «consideramos muy importante que se contemplen cuestiones relevantes que no aparecen en este primer borrador, y que es vital que queden reflejados, mediante la aceptación de nuestras alegaciones», apuntó el consejero. En este sentido y sobre esta reunión mantenida recientemente, Zapata apuntó que «entre otras cuestiones, pusimos sobre la mesa la cuestión de Fuerteventura como prioridad».

Así, Zapata ha explicado que en dichas alegaciones a cargo de la Dirección General de Energía «pedimos que en la planificación a 2030 se contemple una red de transporte en la zona de Zurita, con la instalación de una nueva subestación» puesto que, gracias a ello, «se podrán priorizar posteriormente nuevos proyectos de generación en esta zona de Puerto del Rosario».

«Pedimos una subestación en Zurita para hacer viables nuevos proyectos de generación en esta ubicación, que aceleren el desmantelamiento de la central térmica Las Salinas» para así «responder a una demanda histórica de los majoreros». puesto que «no vamos a aceptar nuevos grupos en la zona de El Charco».

Este hecho supone «un paso decisivo» hacia el desmantelamiento progresivo de la central, una histórica reivindicación de la sociedad e instituciones de Fuerteventura.

El Gobierno de Canarias considera prioritario que este avance se traduzca en una hoja de ruta clara para el traslado definitivo de la central a Zurita, de manera coordinada entre el Estado, el Ejecutivo autonómico, el Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.