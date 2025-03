'Yogui' es un hermano para Benjamín y el primer perro de asistencia acreditado de Canarias

El Gobierno entrega la chapa acreditativa que permite al niño con TEA entrar con su perro en lugares que vetan la entrada a animales. Discan educó durante dos años al can para que ayude y viva con el pequeño de siete años

Yogui, un golden retrieber de tres años, no es un perro cualquiera. Duerme con Benja, se acuestan juntos en el sofá a ver los dibujos, juegan en la playa, van al parque, «menos ducharse juntos, que por ahí no paso» aclara su madre: el primer perro de asistencia acreditado de toda Canarias es compañero y hermano del niño de siete años aquejado del trastorno del espectro autista (TEA), más conocido como autismo.

El mismo Benja le puso este martes en Puerto del Rosario la chapa acreditativa al can, inaugurando el registro de perros de asistencia de Canarias. «Sienta, sienta», le indica la madre. Yogui obedece y se sienta para que el niño le ponga la chapa acreditativa. «Y ahora les das un besito de esos largos a tu perro».

Cuatro años de reclamaciones, papeleos perdidos dos veces, tramitaciones, muchas negativas y reuniones han tenido que pasar para llegar a este momento de entrega de la chapa acreditativa a Yogui este martes en Puerto del Rosario con varias autoridades, entre ellos la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, la presidenta majorera Lola García y la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez.

Por supuesto, estuvieron en el acto de este martes Benjamín con su madre Victoria Ferro y Meritxell Arias, fundadora de la asociación de acción social Discan, que desde 2007 está autorizada oficialmente para el adiestramiento de estos perros. «Llegó este momento, pero costó», comenta Vicky.

Esta chapa acreditativa como perro de asistencia para facilitar la vida de las personas con discapacidad también acabará con las negativas de supermercados, tiendas, restaurantes, parques cerrados de juegos y otros locales a que Benja pueda acceder con Yogui. De la prohibición de ese derecho del niño a entrar con su perro, sabe mucho la madre Vicky. «Y lo explico con calma, sin nada de acritud, a las personas que les niegan el acceso, busco incluso el artículo de la Ley, llamo a la Policía Local para que lo confirme».

Yogui llegó a la vida de Benja en mayo de 2024. Antes de ese encuentro, Discan le educó primero durante un año inculcándole en el día a día su tarea de acompañar a estas personitas. A continuación, esta asociación de acción social se dedicó al entrenamiento específico del can con el niño hasta convertirlo en uno más de la familia «porque estos perros no son unos perros cualesquiera», subraya Meritxell.

Esta especial relación entre el niño y el perro la reafirma Vicky. «Por supuesto que Yogui es un perro de asistencia, pero los dos son como hermanos. Es casi como un hijo más para mí». Es que -insiste en la importancia del can- su responsabilidad como madre es mayor porque Benja tiene dificultades que le suponen un trabajo extra diario, «pero me beneficio de tener a un perro entrenado, educado para ayudar a mi hijo: te hace la vida más fácil en el día a día».

Entre las ventajas de la llegada de Yogui a la vida del niño está hasta la desaparición del bruxismo. «Regresaba del colegio y me decía, mamá, me duele aquí, señalando la mandíbula. Entonces Meritxell me aconsejó que lo pusiera a dormir con el perro. En tres días, se le quitó el dolor».

En lo tocante a habilidades sociales que le han supuesto la presencia del perro en la vida de Benja, la madre cita que los dos juegan libres en el parque, en la playa. «Ellos son felices juntos y mi hijo se siente orgulloso cuando otros niños se acercan a acariciarlo cuando está libre. Si Yogui tiene el peto de no tocar, perro de no asistencia, entonces les explica que no pueden acercarse. Todo eso consigue que aumente el lenguaje y la confianza en sí mismo».

Y continúan los ejemplos de los beneficios de Yogui. «Ayer mismo, Benja le dijo al perro ¿quieres venir a la playa conmigo? Además de que se trabajan las esperas: los tiempos de sacar a Yogui, respetar su descanso».

'Cada perro tiene su estrella' es el lema la asociación de acción social Discan que educó a Yogui. Con sede en Cataluña, está acreditada en toda España para el adiestramiento de perros de asistencia. Cuando a Vicky le dieron el diagnóstico de que su hijo tenía TEA, empezó a estudiar y a buscar, «entre timbre y timbre de las noches en el Hospital, donde trabajo como sanitaria, encontré a Meritxell y Discan».

Lo que no encontró porque no existía era el reglamento que debía desarrollar Ley de la Discapacidad de Canarias que data de 2019. Finalmente se aprobó en 2023, lo que abrió las puertas a que entrara Yogui en la vida de Benja.

Tras el momento de colgar la chapa acreditativa este martes en Puerto del Rosario, el niño se echa a llorar, entre otras cosas porque varias cámaras pendientes de sus movimientos, y se tira al suelo. «¿Ven? Hasta para que las rabietas le duren menos ayuda Yogui. Enseguida vuelve a jugar con él«.

