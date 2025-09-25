Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un agente de Medio Ambiente libera el guirre en presencia del consejero de área, Carlos Rodríguez.
¡Vuela guirre!

Fauna accidentada ·

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura liberó un ejemplar de guirre tras su recuperación. El ejemplar de la subespecie endémica de Fuerteventura apareció en mayo herido en la rotonda de Tesjuate

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:14

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Medio Ambiente, puso en libertad esta semana un guirre (Neophron percnopterus). El ejemplar de esta subespecie majorera fue hallado el pasado 10 de mayo en una rotonda de la localidad de Tesjuate, en el municipio de Puerto del Rosario, gracias a diversos avisos de la ciudadanía. El guirre presentaba daños graves como fractura del hueso húmero izquierdo por causa desconocida.

Una vez practicada la cirugía necesaria, el ejemplar fue trasladado al centro de recuperación de la estación biológica de La Oliva, donde recibió tratamiento y fisioterapia para su recuperación.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez destaca la importancia de la colaboración ciudadana, que es vital para la recuperación de la especie. Desde el área de Medio Ambiente se recuerda avisar al 112 en caso de hallazgo de especies accidentadas, para garantizar su atención y contribuir a su conservación.

Fuerteventura cuenta con alrededor de 400 ejemplares de guirre, de los cuales el 50% son reproductores. Un dato positivo es que, cada año, se incrementa la población en una veintena de guirres, que llegan a edad adulta. Esto es posible gracias al esfuerzo por proteger la especie que se realiza desde el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, la ciudadanía, así como la señalética informativa instalada.

El ejemplar alza el vuelo en la zona donde se soltó esta semana. C7

