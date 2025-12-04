Volver a mariscar mejillones en Fuerteventura, «sólo si los estudios científicos confirman su recuperación»

Mario Cabrera, parlamentario de CC, plantea levantar la veda sobre la recolección del Perna perna que rige desde hace 20 años. En 2004, las poblaciones de mejillones estaban esquilmadas tras décadas de marisqueo indiscriminado

El furtivismo es el principal enemigo del mejillón desde que se instauró la veda en aguas de Fuerteventura.

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:09

Levantar la veda del mejillón, que data de 2004, en determinadas épocas del año y en base a un nuevo estudio sobre el estado de recuperación de las poblaciones: es la propuesta de Mario Cabrera, parlamentario de Coalición Canaria (CC).

El diputado nacionalista propone una nueva investigación que arrojaría luz sobre la recuperación de las poblaciones de la especie Perna perna en Fuerteventura durante veinte de años de prohibición.

Hay que recordar que en la costa majorera su extracción está prohibida durante todo el año desde la entrada en vigor de la Orden de 16 de julio de 2004. Esta norma se implementó para frenar el furtivismo, que casi llevó a la especie a la desaparición, «y de la que hoy solo se conservan ejemplares en Fuerteventura y en algunos acantilados de Lanzarote», según Cabrera.

Tras estas dos décadas de veda permanente, «se ha notado una cierta mejoría en cuanto a la recuperación de este molusco». Por ello plantea que es el momento de hacer un nuevo estudio que «nos aporte datos actualizados para conocer si la veda ha funcionado y abrir el debate de iniciar investigaciones que determinen la viabilidad sostenible de levantar la veda».