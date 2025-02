La vivienda vacacional genera el 91% de los ingresos turísticos por alojamiento en Fuerteventura

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 25 de febrero 2025, 13:59 Comenta Compartir

El 85,7% de las viviendas vacacionales de Fuerteventura se sitúa en los municipios turísticos y el 81%, en los llamados microdestinos, esto es donde se desarrolla la actividad turística. Son los datos del informe 'El turismo en Canarias, un multimodelo a revisión', elaborado por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, que incluyó una separata sobre Fuerteventura a petición de la Cámara de Comercio majorera.

A la vista de estos dos porcentajes, Rosa Rodríguez Díaz, coordinadora de los dos informes del citado colegio profesional, concluye que «no se puede pensar que estas viviendas vacacionales, que son netamente turísticas en municipios turísticos, puedan estar drenando viviendas residenciales».

Rosa Rodríguez también incide que, en quince años, el incremento de la oferta extrahotelera de Fuerteventura ha sido «muy elevado, concretamente en torno al 53%, mientras que la oferta hotelera ha crecido un 11%».

La lectura que arrojan estas cifras es que se detecta un turismo al alza que prefiere la oferta extrahotelera, es decir los bungalows, las villas, los apartamentos y las viviendas vacacionales. «Ha habido un incremento al alza y un descenso de la oferta de los apartamentos tradicionales, muchos de los cuales se han reconvertido en vacacionales, pero son alojamientos turísticos que están dentro del contexto de la legislación canaria, es decir que perfectamente pueden realizar su actividad».

La coordinadora de esta separata sobre Fuerteventura también destaca los ingresos obtenidos por las viviendas vacacionales en los municipios turísticos representan el 91% de los ingresos por alojamientos de toda la isla. «Se desarrolla una actividad turística en zona turística y ahí es donde se generan los ingresos».

Ampliar Rosa Rodríguez, autora del informe del Colegio de Economistas de la provincia de Las Pamas sobre la vivienda vacacional en Fuerteventura, con Juan Jesús Rodríguez Maricha, presidente de la Cámara. Cámara de Comercio

Otro dato indicado por Rosa Rodríguez apunta a que el 46% del gasto realizado por el turista que opta por la vivienda vacacional se produce fuera de su lugar de alojamiento. Este dato contrasta con el 17% del gasto de los visitantes que se alojan en los hoteles. «El turista de la vivienda vacacional vive más en el entorno y deja más recursos económicos que el que se hospeda en un hotel , que opta por gastar más dentro del hotel y no en el entorno».

El informe de este colegio detecta así mismo que el 23% de los visitantes de Canarias no se hospeda en los alojamientos tradicionales como los hoteles o los apartamentos o las villas tradicionales, esto es que opta por la modalidad vacacional.

Rosa Rodríguez es categórica a la hora de indicar el detonante de que la vivienda vacacional aumentara en Fuerteventura. «Quien ha disparado esta modalidad en la isla ha sido el anuncio del Gobierno de Canarias sobre la legislación en esta materia con el fin de restringirla. Eso es lo que hizo que se incrementara exponencialmente el número de viviendas vacacionales inscritas en el registro del Ejecutivo autónomo».

Desde el Colegio de Economistas también se puntualiza que muchas de estas nuevas viviendas vacacionales registradas sin embargo no están en actividad. «Mucha gente las ha inscrito por si acaso en el futuro pudiera desarrollar esta actividad, lo que no va a ser posible porque parece que el Gobierno canario va a consolidar en cierta medida lo que hay, pero no se van a dejar viviendas vacacionales nuevas», adelanta Rodríguez Díaz.

Esta experta apunta a que la economía evoluciona, al igual que el comportamiento del turista, «por lo que en estos momentos no se puede ir contra lo que realmente demanda el visitante. Si pide un alojamiento extrahotelero, no va a ir a uno hotelero, por tanto no parece lógico esta fijación con que la vivienda vacacional hay que erradicarla porque quita vivienda residencial».

Sobre la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas de Canarias comenta que «no he visto nunca una ley que necesite tanto preámbulo (que en páginas es la mitad del texto legislativo) para su justificación y que parte de la premisa de que la vivienda vacacional quia vivienda residencial, una premisa que es errática».