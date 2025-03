Viva el indiepop y viva Cristina Quesada

Música ·

La artista majorera finalizó su gira europea como artista invitada de los neoyorquinos The Pains of Being Pure At Heart. El tour por los 15 años de los Pains empezó el 19 de febrero en Porto (Portugal) y finalizó el 2 de marzo en Donostia (País Vasco)