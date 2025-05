¡Esto es vida! Fuerteventura: el sentimiento hecho marca

Catalina García Antigua Sábado, 31 de mayo 2025, 19:56 Comenta Compartir

¡Esto es vida! Esa expresión que decimos cuando estamos a gusto, «disfrutando de un momento especial, con la sensación de que todo está en su lugar», Yolanda Cedrés Quintana ha convertido ese sentimiento en divisa de su marca de ropa. Hija de la migración entre islas, pisó Fuerteventura con siete años por primera vez, aunque la vivió desde niña a través de los recuerdos de su padre.

Con su marca ¡Esto es vida! Fuerteventura, Yolanda (Las Palmas de Gran Canaria, 1972) quiere «identificar a quienes aman Fuerteventura, su estilo de vida, su esencia, a quienes se siente orgulloso de conocer la isla, de veranear aquí y, sobre todo, de aquellas personas que saben disfrutar de sus paisajes, playas y naturaleza con respeto y conciencia». Ese apego por Fuerteventura que traspasó a la marca de ropa se la inculcó su padre quien, como muchos majoreros, «con apenas siete añitos se lo llevó su familia a vivir a Gran Canaria para buscarse la vida y trabajar en los tomateros».

El progenitor relataba que «cogieron una chalana en Gran Tarajal para después subir al barco que los llevaba a Gran Canaria y que se llevó un perrito que tenía cogido en los brazos y al llegar a la Hoya Andrea, que eran donde se iban a vivir, lo puso en el suelo para que pudiera correr y pasó un coche y lo mató». El regresaba a Fuerteventura casi todos los años por las fiestas de Antigua «para ver a sus abuelos hasta que murieron y después ya no volvió más hasta que, en 1981 cuando tenía 38 años, después de una veintena de años, y había creado una familia (mujer y tres hijas), decide volver para que conociéramos su isla».

Ampliar Tazas, camisetas, pantalones, gorros, gorras, de la marca de Yolanda Cedrés Quintana. Javier Melián / Acfi Press

Para entonces, Yolanda ya tenía siete años. «A pesar de los años que pasaron sin regresar a Fuerteventura, él sabía exactamente cómo llegar a Antigua, su pueblo. Ahí buscó algunos de sus primos, volvió a tener relación con ellos y otros conocidos y creo que desde ahí en adelante, veníamos casi todos los años en la época de verano. Nos enseñaba todos los rincones de la isla»

Como el padre adoraba Fuerteventura, «para mí fue muy fácil enamorarme de ella. Tenía claro que desde que terminara los estudios universitarios en Gran Canaria quería venir a vivir aquí y así lo hice».

Pasaron los años y surgió la idea de diseñar una marca qaue registró en la Oficina Española de Patentes y Marcas, el día 13 de enero de 2011, que ha ido renovando por diez años. A pesar del tiempo pasado, Yolanda tiene que aclarar que detrás de ¡Esto es vida! Fuerteventura está una canaria. «La gran mayoría de los clientes pensaba que estaba creada por una persona extranjera, incluso hasta hace no mucho tiempo la gente que me conoce no sabían que era yo quién la creé. Le dije a una compañera del trabajo que me gustaba la camiseta de ¡Esto es vida! Fuerteventura que llevaba y me contestó con un ¿a ti también te gusta esta marca?».

En tiendas de Antigua y Lajares

La prenda estrella de la marca de Yolanda es la sudadera con capucha, «ideal para las frescas noches de Fuerteventura y para los días ventosos en las playas majoreras, para ir de paseo o hacer deporte». En general, utiliza para sus creaciones colores vivos, de muchos colores, pero durante estos catorce años de marca «me han dado para muchos diseños diferentes. En el último año he utilizado colores de prendas más suaves y cálidos que evocan una sensación de calidez, confort y relajación, pero hay para todos los gustos».

Dentro de sus posibilidades, Yolanda intenta incorporar prendas que usan materiales más sostenibles, de material orgánico y que respeten el medio ambiente, utilizando prácticas responsables. Sus prendas están a la venta en El Tiempo, una pequeña cafetería de Antigua muy conocida por sus creps y cafés en un ambiente muy tranquilo donde también se puede adquirir la marca de Yolanda.

Yolanda se despide a las puertas de El Tiempo, no sin antes resumir que cada prenda es un estilo de vida, «un recordatorio de la belleza y la simplicidad de la vida en Fuerteventura». Como su padre le transmitió.

Ampliar Más prendas de su marca en la cafetería El Tiempo, en Antigua. Javier Melián / Acfi Press