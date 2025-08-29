Veneno y Redonda, aljibes que son ya historia viva

La Oliva acondiciona un inmueble de hace tres siglos; apostando por el turismo, el desarrollo social y la sostenibilidad

Este viernes se abrieron Veneno y Redonda, aljibes históricos en La Oliva, como uno de los conjuntos patrimoniales más representativos de la arquitectura hidráulica tradicional en Fuerteventura. Crucial, la implicación del Ayuntamiento, siguiendo la dirección tomada con la reapertura hace algunos meses atrás del Castillo del Tostón, en El Cotillo. Se recupera el punto de interés histórico y patrimonial sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos en la isla hace tres siglos atrás; bajo tres ejes claves: Sostenibilidad, turismo y desarrollo social.

Con el objetivo de ir más allá del tradicional modelo turístico de sol y playa, se dijo en el estreno; el Ayuntamiento apuesta por una nueva vertiente que contemple la historia, el patrimonio y las costumbres de la población majorera. De esta forma, se busca dar a conocer la manera en la que la Fuerteventura de aquel entonces se adaptaba al medio árido y la forma en la que aprovechaba los escasos recursos hídricos.

Además, este inmueble histórico pretende contribuir al desarrollo social de la población residente. El aljibe se convierte, de este modo, en una herramienta educativa valiosa para hacer llegar la importancia del patrimonio histórico y el aprovechamiento del agua a las nuevas generaciones y resto de población local, poniendo el acento en la memoria colectiva y el esfuerzo mayúsculo de nuestros antepasados.

Ampliar Momento del corte de la cinta de estreno. JAVIER MELIÁN 7 ACFI PRESS

La rehabilitación ha sido viable gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Naturalmente La Oliva'; enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación europea.

Pagar para entrar

Cabe resaltar que el visitante podrá acceder a esta nueva oferta cultural mediante el pago de una entrada. El dinero que se pueda recaudar deberá servir como un retorno económico para el Ayuntamiento, que se revertirá de forma directa en la gestión y futuras iniciativas de la misma índole, se dio a entender en el acto oficial de inauguración, que contó con el protocolario corte de cinta, antes de hacerse un recorrido por las nuevas instalaciones.

Ambiciosa hoja de ruta

El alcalde, Isaí Blanco, puso de manifiesto la importancia que supone recuperar el patrimonio histórico local. «Con la reapertura de los aljibes ponemos sobre la mesa una idea clara, marcamos la hoja de ruta sobre la que seguir trabajando en la recuperación de los elementos históricos y patrimoniales de La Oliva», valoró.

Ampliar Exterior del nuevo gran espacio cultural. JAVIER MELIÁN / ACFI PRESS

Por su parte, el concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, hizo especial énfasis en que «con la reapertura del Aljibe del Veneno y Redonda continuamos poniendo el foco sobre esos bienes patrimoniales del municipio, unos elementos cargados de valor que parecían ser olvidados».

«Desde el Cabildo reafirmamos nuestro compromiso con la conservación de este valioso patrimonio que nos conecta con nuestra historia y nuestra identidad», añadió por su parte la presidenta del Cabildo, Lola García.