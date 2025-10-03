Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Palmera descabezada en Tindaya tras regarse con gasoil. Ayuntamiento de La Oliva

Más vandalismo: riegan con gasoil palmeras en Tindaya

Ayuntamientos ·

Los trabajadores de la Concejalía de Jardines del Ayuntamiento de La Oliva advirtieron que los árboles y las palmeras trasplantados al parterre de la calle Lomo Blanco estaban empapados con combustible

Catalina García

Puerto del Rosario

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:20

Comenta

El Ayuntamiento de La Oliva lamenta un nuevo acto vandálico contra los árboles y las palmeras del municipio. A pesar de la voluntad de la Concejalía de Jardines por recuperar zonas verdes en el municipio, el incivismo contra las plantas en Tindaya frena la labor diaria del Consistorio.

La pasada semana, los operarios de Jardines advirtieron que los árboles y las palmeras trasplantados al parterre de la calle Lomo Blanco, en Tindaya, estaban empapados de gasoil.

No es la primera vez que la Concejalía de Jardines se enfrenta al vandalismo, los robos y las plantas arrancadas son algunos de los daños que han sufrido las zonas verdes del municipio, acciones que imposibilitan la recuperación de espacios dedicados en exclusiva a flores, árboles y otras plantas.

