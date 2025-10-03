Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Inmueble situado en la placita de Corralejo. C7

Y van 128 sentencias a favor de los vecinos del casco viejo de Corralejo

Juzgados ·

Se trata del inmueble de 53,63 metros cuadrados sito en la placita de Corralejo y de la vivienda que ocupa una superficie de 43,20 metros cuadrados en la calle Gerardo Estévez Martín

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:36

Comenta

Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 6 y nº 7 de Puerto del Rosario han dictados recientemente dos nuevas sentencias en el caso del casco viejo de Corralejo favorables a los vecinos del pueblo. Ya suman 128 los resultados judiciales a favor de la causa de un pueblo contra los intereses inmobiliarios.

Se trata del inmueble de 53,63 metros cuadrados, que se encuentra en la placita de Corralejo, propiedad de los hermanos Morera Morera; y del inmueble, que ocupa una superficie de 43,20 metros cuadrados, situado en la calle Gerardo Estévez nº 14 de la localidad de Corralejo, propiedad de Minerva Carballo Acosta, de los hijos y, esposa y herederos de su hermano fallecido Mamerto Carballo Acosta.

Ambas sentencias concluyen de igual forma, que los legítimos propietarios de las viviendas son los vecinos del pueblo y que Delval Internacional no adquirió de buena fe, por lo que no puede verse protegida por la fe pública registral, lo que conduce ello necesariamente a la estimación de las demandas formuladas por los vecinos al haberse acreditado en los tribunales la prescripción adquisitiva y la carencia de condición de terceros de buena fe de la empresa

