Mejora viaria. C7

Valla protectora en la avenida del Atlántico

La actuación se ha hecho para mejorar el nivel de seguridad vial

CANARIAS7

Pájara

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:48

Con implicación de personal del Cabildo, se han efectuado mejoras de cara a la ampliación de la valla protectora en la carretera FV-2, en la avenida del Atlántico (Morro Jable), con el objetivo de reforzar la seguridad de la vía.

Se ha tenido en consideración una petición de dirección y AMPA del colegio Morro Jable I.

Los trabajos fueron realizados por el área de Carreteras, que dirige Blas Acosta, ampliándose la valla hasta el Campo de Fútbol de Morro Jable, permitiendo mejorar las condiciones de seguridad de una importante vía para la movilidad en la localidad de Morro Jable, incrementando la seguridad en la zona.

La presidenta del Cabildo, Lola García, recalca la importancia de los trabajos que se realizan para mantener en óptimas condiciones la red insular de carreteras, con acciones continuadas de mejora y conservación. Con esta actuación se responde a una solicitud que la concejala de Educación del Ayuntamiento de Pájara, Ángeles Acosta, realizó a la presidenta insular, para mejorar las condiciones de una vía que pasa por el colegio Morro Jable I.

