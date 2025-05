Valentín Barroso: «El gran debe de Fuerteventura es musealizar Tindaya»

Catalina García Puerto del Rosario Sábado, 17 de mayo 2025, 23:13 Comenta Compartir

Desde 1994, Barroso Cruz dirige la empresa Arqueocanaria y realiza una importante labor de investigación y de gestión de distintos centros de interpretación y parques arqueológicos en toda Canarias.

– ¿A nivel general, en qué estado se encuentran los yacimientos arqueológicos de Fuerteventura y, a nivel particular, el poblado aborigen de La Atalayita, en Pozo Negro, o la Cueva de Villaverde, en La Oliva?

– Desconozco el régimen de visitas de ambos yacimientos. En cualquier caso, cerrar el poblado de La Atalayita es complicado por su extensión, que es muy grande. Además de que costaría dinero, tengo dudas de su efectividad, además de que conllevaría un mantenimiento. Del estado de los yacimientos en general, saben más los responsables del Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo majorero.

–¿El taller romano de púrpura está pidiendo una musealización in situ, de manera que el yacimiento no quede tan accesible a los cientos de turistas que recibe la isla de Lobos a diario?

– Conozco el yacimiento, aunque nunca he estado en la excavación. Y sí, imagino que se habrá pensado en que hay que musealizarlo y que, al hacerlo, ya se va a proteger. No es tanto cerrar sino delimitar y musealizar para proteger el lugar.

–Desde hace unos ocho años, está prohibido el ascenso a la montaña de Tindaya, en el municipio de La Oliva, lo que no frena la subida ilegal. ¿Mejor regularizar a través de una sola vereda y establecer vigilancia, u otra alternativa que combine protección y visita?

– Arqueocanaria realizó hace varios años el proyecto de musealización de la montaña de Tindaya para el Cabildo de Fuerteventura y lo adjudicó a una empresa de Valencia que quebró, parándose todo el proyecto. Nunca se hizo nada. Nosotros proponíamos en la musealización que no se accediera a los podomorfos por donde toda la gente sube, la cuesta esa que nunca fue la subida a Tindaya, sino por la zona del campo de fútbol. Esta infraestructura deportiva es pública y tiene que eliminarse por el Plan de Uso y Gestión del monumento natural de Tindaya, aunque se pueden mantener los vestuarios y una parte del campo para servir de aparcamiento, de manera que el público llegaría, pararía en ese parking, pasaría por la recepción que podrían ser los vestuarios que ya tienen agua y luz y ascendería por el camino que lleva hasta la cantera bonita. Allí, en esta cantera, se podría musealizar el yacimiento y reproducir los grabados rupestres. Y esto sería así porque, de toda la gente, no toda podría realizar una subida dura y una bajada todavía más, por eso habría que darle la oportunidad de ver las piedras que quedaron allí en la cantera bonita, haciendo una especie de centro de interpretación. De allí se partiría hacia la visita de la montaña con un guía, con lo que el público ya se cortaría un poco.

Ampliar Este especialista también ha estudiado los inmuebles que rodean la Casa de los Coroneles, en La Oliva. MAF

– ¿De acuerdo con que el Bien de Interés Cultural (BIC) de Tindaya se ampliara más allá de los podomorfos?

– También te puedo informar con conocimiento de causa porque Arqueocanaria hizo la prospección y la propuesta de ampliación del BIC hasta la base de la montaña. Esta protección incluye yacimientos no sólo prehispánicos sino los históricos y los elementos etnográficos situados en la base. Siempre digo que no es sólo arqueológico lo aborigen sino los restos del siglo XVII y del XIX y las casas con todos los restos de comida también son restos arqueológicos a proteger, excavar y difundir.

– Es usted uno de los pocos críticos de la concepción de montaña sagrada de Tindaya. ¿En qué se basa?

– No es en qué me baso yo. La pregunta radica en qué se basa la gente que sostiene que la montaña es sagrada desde la cúspide hasta la parte baja, lo que no deja de ser una opinión. ¿Por qué? Porque lo digo y ya está. Por lo mismo, podría ser sagrado hasta El Cotillo, como decía un amigo mío. A lo mejor era sagrada, o no lo era, la cúspide de Tindaya con sus podomorfos porque, en el resto de la montaña, hay restos aborígenes de Fuerteventura. Entonces, si hay gente viviendo en la montaña, ¿el poblado también era sagrado? Pues no, en el poblado vivía gente que a lo mejor no tenía nada que ver con los grabados rupestres de arriba. Es un brindis al cielo porque no hay datos para afirmar que la montaña de Tindaya pueda ser sagrada de la cúspide a la base. Ningún dato.

– Por lo menos en Fuerteventura, a veces parece que la arqueología se circunscribe sólo a la prehispánica.

– Eso ha sido así en todas las islas hasta hace unos veinte años. Hay excepciones en el pasado, pero sí, hoy en día, se excava y se presta atención a aquello que, como comenté antes, no tiene nada que ver con el mundo aborigen. En Lanzarote, en el Rubicón, se le ha estado prestando atención al poblado de San Marcial, donde desembarcaron los conquistadores normandos. Ya en Fuerteventura, la arqueóloga Rosa López está excavando en la playa de Pozo Negro un yacimiento relacionado con este primer momento histórico de los normandos. En el convento de Betancuria, Tibicena trabajó allí. Otras de las intervenciones en patrimonio histórico es la Casa de los Coroneles, en La Oliva, donde Arqueocanaria hemos hecho un trabajo y hemos estudiado los restos históricos de los inmuebles circundantes, llegando a conclusiones muy interesantes.

–El yacimiento funerario de la rosa de Abajo, en el municipio de Puerto del Rosario, se descubrió en los 80 del siglo XX, aunque se prospectó en 2024. ¿Y esa tardanza?

– Piensa que no todos los yacimientos hay que excavarlos y que puede haber otras necesidades. Hay tantos que habrá establecer otras prioridades y no es raro ni nada. No pasa nada Si un yacimiento está, no está ni abandonado, simplemente está. Las intervenciones cuestan dinero y no se pueden en todos.

–Arqueocanaria fue la primera del archipiélago en acometer musealizaciones o, por lo menos, intervenciones de conservación y preservación arqueológicas. ¿Queda mucho por recorrer en Fuerteventura en esta dirección?

– En Fuerteventura y en todas las islas. Unas tienen yacimientos preparados, destacando Gran Canaria donde hay más parques arqueólogicos y La Palma. Aquí, claro que en Fuerteventura hay que acometer musealizaciones y no todas necesitan de un centro de interpretación o que se dote de personal porque hay yacimientos que simplemente delimitándose y dotándose de información, pues funcionan bien. Para mí, el gran debe de Fuerteventura es musealizar Tindaya porque muchos visitantes preguntan si se puede acceder a la montaña. La Cueva de Villaverde es un sitio muy interesante y muy importante desde el punto de vista científico, pero tiene muchas dificultades de exposición. Es algo que hay que tener en cuenta: hay yacimientos arqueológicos importantísimos, pero desde el punto de vista de las visitas no tiene ningún interés, como por ejemplo un perfil estratigráfico. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno está planteándose activar el proyecto de musealización de Tindaya.

- ¿Con qué yacimiento arqueológico de Fuerteventura se queda?

- Por supuesto, Tindaya y la Casa de los Coroneles, que considero que una buena parte del complejo de viviendas se tiene que estudiar con arqueología. Seguramente alguno más que ahora no tengo en la cabeza.