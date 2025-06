«El turista ha evolucionado y busca la autenticidad de cada destino»

Catalina García Costa Calma Jueves, 19 de junio 2025, 15:37 Comenta Compartir

La conferencia inaugural del congreso Simposio Internacional de Primavera en Desarrollo del Turismo (VII SSTD 2025) se tituló 'Perspectiva innovadora sobre justicia turística y equidad en los destinos' y corrió a cargo este jueves de la profesora de la Universidad Juan Carlos I de Madrid, Cristina Figueroa Domecq, investigadora en Just Tourism Destinations y referente europeo en proyectos de turismo responsable y justicia social.

–¿Justicia turística? A priori parecen dos conceptos antagónicos o por lo menos difícilmente combinables.

– El turismo es una actividad económica y social y su desarrollo y crecimiento se puede realizar de una forma más justa o más injusta. El concepto de sostenibilidad está completamente aceptado: tenemos que ser sostenibles económica, social y medioambientalmente, pero también tenemos que asegurarnos que en el crecimiento sostenible de los destinos se incluya a las personas de cada territorio, esto es residentes y comunidades que pueden ser más vulnerables. De esta manera, estaríamos asegurando la participación de todos los que forman parte del destino.

– Suena a un principio nuevo y desde luego integrador de la población residente como usted ha indicado.

– La justicia turística no es un concepto nuevo sino que se lleva muchísimos años hablando. Hay académicos que suman años tratando este tema y aplicándolo en temas como, por ejemplo, las comunidades indígenas. En el caso de España, se aplica a todos los residentes y a los grupos más vulnerables como la mujer, que en el empleo turístico está más representada, pero no tanto en los puestos de decisión, lo que tiene un impacto en cómo se dirigen las empresas. Habría que incorporar realmente a las mujeres al turismo.

– ¿Hacia qué modelo turístico debería encaminarse Fuerteventura desde su perspectiva de especialista en turismo responsable y justicia social?

– He vivido cuatro años en el municipio de La Oliva, por lo tanto creo que conozco un poco la realidad turística de Fuerteventura. Evidentemente, la isla debe ir a un modelo sostenible que proteja el entorno. Por lo que cuentan, todavía en Fuerteventura las grandes manifestaciones en contra del turismo aún no se han producido, lo que resulta positivo, pero creo que el sector turístico, a medida que vaya creciendo, debe tener en cuenta el entorno en el que se desarrolla y los residentes que tiene a su alrededor. Si las viviendas vacacionales ocupan casi toda una localidad, el turista no vivirá lo que es Fuerteventura sino que estará relacionándose sólo con otros visitantes. Hay que desarrollar una normativa que se aplique en temas de vivienda turística con el fin de cuidar tu patrimonio, que puede ser patrimonio paisajístico, social, etc.

– Coincidirá con que los turistas buscan la experiencia local en Fuerteventura y en el resto del mundo.

– Es la autenticidad lo que buscan, partiendo de que hay segmentos variados de turistas, pero creo que el visitante, que somos nosotros, ha evolucionado: busca el sol y la playa en lugares como Canarias y también busca un entorno social y cultural propios. Es decir, estar en un sitio característico si no podrían estar en cualquier parte. No hay que olvidar que la autenticidad es un valor importante para los residentes y para los turistas. Cuidar lo local, cuidar lo propio, como por ejemplo el queso majorero.