El turista «no dejaría de visitar» Canarias aunque pagara una ecotasa

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 5 de junio 2025, 14:55 Comenta Compartir

El turista no dejaría de visitar Canarias si tuviera que pagar una ecotasa de entrada a los espacios naturales protegidos. David Padrón, profesor de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna (ULL), lo afirmó en la 22ª Conferencia Atlántica de Medio Ambiente (CAMA) de Fuerteventura y que se celebra la misma semana que el Cabildo majorero anunciara que estudia el cobro de una tasa turística en la red de espacios protegidos, en especial en las playas de Cofete, las Dunas de Corralejo y las Cuevas de Ajuy.

El profesor de la ULL, que este jueves pronunció la conferencia inaugural de las CAMA 2025 bajo los auspicios de la Consejería de Medio Ambiente, hizo referencia al trabajo del Instituto Canario de Estadística (Istac) que data de 2024 y que señala «claramente» que la población canaria «en su inmensa mayoría, en especial los jóvenes» se muestra favorable al establecimiento de la ecotasa, «sobre todo, si tiene un carácter finalista», en el sentido de que ese dinero por el acceso a los espacios protegidos naturales revertiría en la propia red.

Ampliar El profesor de la ULL David Padrón Marrero pronunció la charla inaugural de las CAMA 2025. Javier Melián / Acfi Press

El mismo estudio del Istac desvela así mismo que no sólo la población en general -y la juventud en particular- es partidario de este pago sino que el turista señala «mayoritariamente» que no dejaría de visitar el destino Canarias porque le impusieran una tasa. «La evidencia es bastante contundente», concluyó Padrón Marrero.

El profesor de la ULL es uno de los 16 ponentes que participan durante las dos jornadas de las CAMA 2025, «una conferencia que resulta importante para saber cómo tenemos que actuar en el Cabildo ante los atentados contra el patrimonio natural y el paisaje y que incide en que apostamos por dejar una isla cuidada a las futuras generaciones», destacó la presidenta Lola García. En este sentido, la ecotasa ayudaría a obtener fondos «para cuidar estos espacios naturales únicos».

Javier Melián / Acfi Press