El turismo fue capaz de movilizar 1.581 millones de euros entre enero y junio El mercado alemán sigue siendo el que aporta una mayor cantidad de ingresos. El dato de este año mejora con creces registros de años previos

L.S.R.J. Puerto del Rosario Viernes, 22 de agosto 2025, 23:22 Comenta Compartir

La llegada de turistas a territorio majorero supuso un movimiento económico de 1.581 millones de euros, a lo largo del primer semestre de 2025, según cuentas del Instituto Canario de Estadística (Istac). Más de 653,3 millones de euros fue el registro dado en el segundo trimestre; mientras que entre enero y marzo la estimación pasó de 927,7 millones de euros.

Se supera este año de manera significativa el balance de entradas económicas relacionadas con el turismo que hubo durante los primeros meses de 2024, establecido en 1.395 millones de euros. Y es todavía mayor la diferencia con respecto a 2023 y 2022, cuando respectivamente se llegó a 1.238 millones de euros y 962 millones de euros.

Haciendo desglose por nacionalidades, este año repite el mercado alemán como la referencia de mayor peso en Fuerteventura. El turismo procedente de suelo germano fue capaz de superar la cota de 574 millones de euros a lo largo de la primera mitad del año, según los informes del Istac.

Es de resaltar el peso ganado por el mercado británico, con un balance de 441,3 millones de euros, con lo que afianza en 2025 el proceso de aproximación al liderazgo germano; mientras que el mercado nacional queda a distancia, con un balance modesto de 66,5 millones de euros. En todos los casos, por arriba de 2024.

Los demás mercados turísticos completan el sumatorio de actividad económica, con una estimación en conjunto cifrada en cerca de 498,8 millones de euros. Los viajeros desplazados desde Escandinavia fueron protagonistas de movilizar cerca de 47,5 millones de euros; los turistas de Países Bajos movilizaron 53 millones de euros y la cantidad restante, 398,3 millones de euros, tuvo relación con viajeros procedentes de Francia, Irlanda, Italia, Portugal y otros países del centro de continente europeo.

