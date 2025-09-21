El TSJC ratifica la valía de las medidas destinadas a quitar carteles en Corralejo Desestimada la apelación contra la decisión de 2024 que daba por buenas las medidas que tomó el Consistorio de La Oliva

L.S.R.J. La Oliva. Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:36

La batalla judicial relacionada con la retirada de grandes carteles publicitarios en Corralejo ha sumado este verano otro gran episodio, con un nuevo pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), donde se dan por buenas la medidas emprendidas por el Ayuntamiento de La Oliva.

La sentencia, fechada el 9 de julio y ya comunicada a las partes, desestima la apelación de una entidad empresarial interesada en disponer de grandes carteles en la localidad costera. De este modo, se ratifica el pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de Las Palmas de Gran Canaria, adoptado en mayo del pasado año.

Y se reafirma, asimismo, el parecer del propio TSJC avalando la ordenanza municipal en favor de la eliminación de la publicidad exterior y su impacto visual. En este orden, en febrero se dio a conocer desde el Consistorio la toma de medidas; ante la negativa empresarial a quitar el material publicitario objeto de polémica.

Se deja opción al recurso de casación, no obstante, se advierte en el documento que tiene a la magistrada María de Carmen Monte Blanco como ponente.

El litigio deriva del primer episodio vivido en diciembre de 2021, cuando el Ayuntamiento de La Oliva ordenó a la empresa propietaria de las vallas y a la sociedad dueña de los terrenos que desmontasen y retirasen tres grandes carteles sitos en la calle Juan Carlos I, en un plazo máximo de tres días. Se alegó que la presencia del material era «contraria a la legalidad urbanística vigente». También se tuvo en cuenta la cercanía del colegio.

La parte apelante puso en duda la valía de los fundamentos adoptados por la parte municipal. En el pronunciamiento del TSJC se argumenta de modo opuesto, dándose validez, en especial, a que es competente la concejala delegada en materia urbanística.