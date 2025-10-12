Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El alcalde Matías Peña y la concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Antigua, Sandra Torres, con las vecinas y los vecinos de Triquivijate en el Pozo de los Vecinos. Ayuntamiento de Antigua

Triquivijateando que es gerundio, después de 20 años

La Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Antigua presentó en el Pozo de los Vecinos la segunda reedición de la memoria del pueblo

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:34

La asociación sociocultural Triquivijateando anuncia la reanudación de su actividad vecinal y cultural en Triquivijate con la reedición del libro del mismo nombre que recopila la memoria de sus rincones, caminos, estructuras y especialmente familias que generación tras generación construyeron el pueblo.

Hace 20 años de la primera edición de esta publicación etnográfica que ahora la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Antigua presentó en el Pozo de los Vecinos, parte del patrimonio hidráulico de Triquivijate reconstruida por la propia asociación. Patrimonio Histórico del Consistorio de Antigua anuncia que mejorará el entorno de este pozo para que vuelva a funcionar como punto de encuentro y convivencia que siempre fue, señala la concejala de área, Sandra Torres. 

