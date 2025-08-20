Tres municipios tienen aún deuda viva con los bancos, pero de un rango menor Pájara ha dejado de tener números en rojo, como ya pasada con Puerto del Rosario y Betancuria. Es Antigua el ámbito que más adeuda por vecino

L.S.R.J. Puerto del Rosario Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:16 Comenta Compartir

Tres municipios majoreros empezaron 2025 con deuda viva en activo (déficit con entidades financieras), uno menos que doce meses antes, según apunte oficial dado a conocer este verano. Los números en rojo son de relevancia menor, lejos de los valores elevados observados en otros puntos de las islas.

Destaca Antigua, con un balance en negativo cifrado en 543.000 euros. Es decir, el equivalente a algo menos de 39,5 euros por residente en suelo sureño, muy por debajo de la media estatal. Se observa aumento con respecto al balance al empezar 2024, cuando por residente la deuda estaba en algo menos de 30 euros.

También hay que resaltar a Tuineje, con una suma para este balance de números en rojo establecida en 214.000 euros. Es decir, se deben algo menos de 13 euros por habitante censado; si bien con leve aumento en relación al balance de doce meses antes, atendiendo a estimaciones del Ministerio de Hacienda.

El tercer territorio con deuda viva en vigor es La Oliva, donde consta un registro de números en rojo de 7.000 euros, que equivale a un déficit por residente de menos de 0,25 euros. Hay reducción en relación a fechas previas.

En la parte contraria destacan Puerto del Rosario y Betancuria, con la deuda viva en el valor cero, como ya acontecía al empezar el pasado año. Repite la capital con respecto a varios años precedentes y repite por segundo año consecutivo el segundo territorio.

A la lista de ámbitos ajenos a la deuda viva se ha sumado Pájara en el nuevo balance, cuando doce meses antes debía el municipio sureño 31 euros por vecino.

De cierre, en lo que tiene que ver con el Cabildo, en el recuento ministerial se concreta una deuda viva de 398.000 euros al empezar el año. Se deben poco más de 3,1 euros por cada residente y se mantiene así la tendencia de reducción en esta década.