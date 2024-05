¿Qué hacen tres cigüeñas en Tuineje?

Catalina García Tuineje Sábado, 11 de mayo 2024, 20:38 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Fue un momento. José Luis Morales conducía de Tuineje a Gran Tarajal cuando, a la altura de la rosa de Catalina García, las vio: tres cigüeñas, no una, tres, en la presa cercana a la carretera. «Ahí estaban y me extrañó. Me dije, para el coche que son cigüeñas» e hizo caso a su propia voz.

José Luis Morales Trujillo, Trujo para el mundo de la fotografía, no había venido a Fuerteventura a 'cazar' cigüeñas a través del ojo de su teleobjetivo. Profesor de Educación Primaria jubilado, José Luis (Lanzarote, 1960) aprovechó una visita a su hermana casada en Gran Tarajal para intentar captar algunos endemismos sobre los que habla con pasión ornitológica, en especial de la tarabilla canaria. El resto de pájaros que buscaba las consiguió más o menos lejos de Tuineje: el guirre, cerca de las guirreras habilitadas; las tímidas hubaras, en los llanos de Tindaya; las gangas, otras que captó por casualidad y tampoco dejar de atrapar el momento; la tarabilla, por Río Cabras. En esta última, la tarabilla, es donde más se detiene al recordarnos que «fuerte un tesoro tienen ustedes ahí en Fuerteventura: un pájaro que sólo vive en la isla». Tampoco ahorra elogio con el guirre, esa subespecie de los cielos majoreros y de su Lanzarote natal. Lanzaroteño de nacimiento, con quince años su familia se mudó a Tenerife. Su firma, Trujo, es recuerdo de aquellos primeros tiempos de infancia y juventud. «Allí, en Lanzarote, a mi familia le decían los Trujo por un juego con los apellidos y así me quedé para firmar mis fotos». Profesor de Educación Primaria en su isla de acogida, Tenerife, en sus años de enseñanza siempre intentó inculcar a los alumnos el interés por las aves. Ampliar La pareja de cigüeñas y una garza real al lado. Trujo Trujo, como hizo caso a su propia voz, paró ese día el coche en la rosa de Catalina García, no en la charca más grande sino en la pequeña y, con sigilo, logró fotografiar a las cigüeñas. «Les saqué un par de fotos con el teleobjetivo, uno de ellos hasta cogí una garza real, y luego se echaron a volar. Las cigüeñas, como todas las aves, son asustadizas. Y es, esto de la fotografía ornitológica es más complicado de lo que parece». Es la primera vez en sus años de esperas en silencio que Trujo atrapa a estas aves migratorias. ¿Qué hacían las tres cigüeñas en la charca? Pues remojarse y beber antes de seguir su vuelo de regreso a Europa tras pasar el invierno en los climas más cálidos de África. El dicho confirma que 'Por San Blas, las cigüeñas verás'. En Fuerteventura, casi en cualquier momento.

