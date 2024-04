«No traten como ciudadanos de tercera a los majoreros y lanzaroteños»

Manuel Hernández, parlamentario socialista, acusa al Gobierno de Canarias de generar un «panorama dantesco» con la discriminación «sin precedentes» de Lanzarote y Fuerteventura por no aprobar la bonificación al combustible como sí ocurre con las llamadas islas verdes, El Hierro, La Palma y La Gomera.

El diputado regional socialista exigió «que no traten como ciudadanos de tercera a los majoreros y majoreras, a los conejeros y conejeras; les exigimos una vez más que apliquen la bonificación al combustible en favor de los estudiantes, las trabajadoras y trabajadores, los jubilados y jubiladas, las empresas, los autónomos de Fuerteventura y Lanzarote, y que .apliquen esta medida no caprichosa, sino equilibrada y ponderada, porque los canarios y canarias de las islas orientales no son de peor derecho que los del resto de las islas.

Ampliar Manuel Hernández, parlamentario socialista, durante su intervención en la Cámara regional. C7

Hernández intervino en el Parlamento de Canarias sobre las medidas a adoptar por el Gobierno de Canarias para extender la bonificación al precio final del combustible a las dos islas, en la que hizo hincapié del apoyo socialista a la bonificación del combustible en 20 céntimos por litro en las islas verdes, pero sin entender el motivo de no extenderla al resto. «Este proceder genera agravios comparativos entre las islas no capitalinas».

Para Hernández, la intención del Gobierno es «ganar tiempo» para que transcurra el año y decaiga la bonificación a las islas verdes y «desaparezca» el problema. El diputado socialista recordó que Fuerteventura y Lanzarote pagan el combustible más caro de toda Canarias, y que este Gobierno ha creado en nueve meses una «tercera insularidad», para convertir a la ciudadanía de estas islas en canarios y canarias de peor derecho que el resto.