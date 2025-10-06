Tras el récord Guinness, carrera de relevos con palo canario a lo largo de Fuerteventura

La carrera de relevos parte este sábado de Corralejo y recorre 14 localidades hasta Morro Jable, «llevando el sonido del palo como un latido»

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 6 de octubre 2025, 13:08

Tras el récord Guinness de una clase multitudinaria del juego del palo canario en noviembre de 2024, la asociación cultural Maho prepara una carrera de relevos que recorrerá 14 localidades de la isla en un solo día, el próximo sábado, 11 de octubre.

Con la colaboración de la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, el evento contará con la participación de delegaciones invitadas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. El colectivo Maho tendrá una especial representación con una exhibición del juego de la lata, una de las modalidades más singulares de Fuerteventura.

El acto central de entrega del testigo en cada plaza será un momento de alta carga emocional y simbólica durante la carrera. La pareja portadora llega y, tras una demostración, busca la sincronía con la siguiente pareja receptora. «El instante preciso en que el sonido de los palos de ambos grupos se funde en un único ritmo será la señal de que la tradición ha sido transmitida», según fuentes de Maho.

La asociación majorera del juego del palo quiere que la gente no solo vea, sino que sienta cómo se traspasa la tradición. «Ese segundo de sincronía, donde el sonido de los palos se convierte en uno solo, es el latido de nuestra cultura pasando de unas manos a otras. Que nos acompañen delegaciones de otras islas enriquece este latido, demostrando que el palo canario, en toda su diversidad, es un patrimonio vivo y unificador».

La caravana cultural saldrá de la plaza de La Molina de Juan Morera, en Corralejo, a las 8.15 horas del sábado, 11 de octubre. Tras recorrer el norte majorero, pasará por Betancuria, Antigua y Tuineje, enfilando hacia el municipio de Pájara, donde acabará en Morro Jable sobre las 20.00 horas.

Dada la extensión del recorrido, para conocer la hora aproximada de llegada a cada plaza y posibles cambios de último minuto, se recomienda seguir la cuenta de Instagram @juegodelpalomaho, donde se realizarán actualizaciones en tiempo directo. «Llevar el sonido del palo como un latido por toda la isla es una idea tan simple como profunda».