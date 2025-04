Transición Ecológica asegura el fluido eléctrico en Fuerteventura con el visto bueno a un nuevo cableado

El Gobierno canario aclara a CC de Puerto del Rosario que no dio el interés general a ninguna ampliación de la central eléctrica de El Charco

Canarias7 Puerto del Rosario Martes, 8 de abril 2025, 14:17

La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias matiza a Coalición Canaria (CC) de Puerto del Rosario y aclara que no existe ninguna aprobación para ampliar la central eléctrica, en el barrio de El Charco. El interés general otorgado desde el Ejecutivo autonómico fue a una modificación en la subestación de distribución Salinas a 66 kilovoltios.

Desde Transición Ecológica se explica que se autoriza a realizar una actuación para permitir instalar un nuevo cableado que «dé a Puerto del Rosario una mayor seguridad a un suministro que sigue siendo inestable y frágil y que continúa sufriendo diariamente riesgo de apagones». Prueba de este riesgo -trae a colación el Gobierno de Canarias- es el apagón del 28 de enero de 2025, de una hora de duración y que afectó al 7 % de toda la isla «por no tener este tramo y conexión instalados».

La Consejería de Transición Ecológica reitera que no se amplía la central eléctrica sino que se asegura el suministro, con unas actuaciones que no contaminan, ni emiten CO2, para evitar así nuevos apagones. «Lean bien los expedientes para no trasladar su confusión a la opinión pública y que velen por el trabajo conjunto de la mano del Gobierno de Canarias».

CC en Puerto del Rosario expresó su total rechazo a la decisión del consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (PP), de declarar de interés general las obras de ampliación de la central, como el partido entendió.

Esta decisión, sostiene CC, «contraviene frontalmente» el posicionamiento del Ayuntamiento, que ya denegó de forma oficial la licencia urbanística para esta ampliación a través de la resolución firmada el 6 de septiembre de 2024 por la concejala de Urbanismo, Ana Hernández. Este rechazo se basa en que el proyecto incrementa la volumetría y altura de la edificación existente, algo que infringe la Ley del Suelo. «El planeamiento vigente establece que esta instalación se encuentra fuera de ordenación, y solo permite obras de mantenimiento, no de ampliación».