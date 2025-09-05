Tradición y producto local en Agrofuer La feria que acoge Tuineje durará hasta el domingo

CANARIAS7 Tuineje Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:28 Comenta Compartir

Este viernes a la mañana se estrenó Agrofuer, feria dedicada a la tradición y el producto que genera el sector primario insular, en Tuineje.

La iniciativa pretende dinamizar la economía de los núcleos rurales y promover el consumo de productos kilómetro cero, contando con un completo programa de actividades que se extenderá durante el todo el fin de semana.

Hay apoyo del Cabildo y de la Cámara de Comercio de Fuerteventura. Se cuenta con más de una veintena de puestos.

Autoridades

En el acto inaugural han estado presentes la presidenta insular, Lola García; la consejera de Turismo, Marlene Figueroa; la alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez; y el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez.

García dio la bienvenida a un evento que promueve la economía de las zonas rurales y fomentar el consumo de nuestro producto local. «Un espacio que une nuestra gastronomía, artesanía y cultura», indicó

Por su parte, la consejera de Turismo dijo en el estreno que «Agrofuer es gastronomía, producto local y artesanía que pone en valor la cadena del sector turístico que no debe concentrarse simplemente en sol y playa; se celebra dentro de un convenio, a través de la Consejería de Turismo y el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, para favorecer que el producto local también forme parte del destino».

La alcaldesa comentó que «hoy se celebra, con los mejores productos de la isla, el esfuerzo y la labor que hacen los hombres y las mujeres del campo, del mar y la artesanía».

Ampliar Autoridades en la visita a la feria. JAVIER MELIÁN / ACFI PRESS

Además, el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura destacó que Agrofuer representa una oportunidad para dinamizar las economías rurales, aprovechando las sinergias con el sector turístico. «Estamos convencidos de que es una iniciativa para que todos los sectores se puedan ver beneficiados», añadió.

En el acto de apertura estuvieron presentes, además, la consejera de Comercio, Lolina Negrín; la titular local de Turismo, Dulce García; y el concejal de sector primario, Jonathan Peña, así como otros representantes insulares y municipales.