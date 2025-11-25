41 trabajadores y 35 vehículos: una nueva UTE para la limpieza de las zonas verdes de Puerto del Rosario
Limpieza ·El nuevo contrato del Ayuntamiento capitalino tiene una duración inicial de cuatro años y posibilidad de prórroga de dos años adicionales
Puerto del Rosario
Martes, 25 de noviembre 2025, 16:44
Por cuatro años y posibilidad de prórroga de dos más̃, la UTE Puerto del Rosario Jardines Dos es la adjudicataria del servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de los espacios ajardinados, sus instalaciones, áreas de juegos infantiles, áreas de juegos deportivos, áreas biosaludables, fuentes ornamentales, áreas caninas y plazas públicas del municipio. Él equipo humano de FCC encargado de ejecutar este servicio es de 41 personas.
́El ámbito de este contrato abarca la conservación y mantenimiento integral de todos los espacios ajardinados de uso público dentro del término municipal de Puerto del Rosario, incluyendo todos los componentes, infraestructuras y elementos asociados.
Esto comprende la limpieza y mantenimiento de parques, áreas de recreo, instalaciones biosaludables, fuentes ornamentales, áreas caninas y plazas públicas, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y preservar la calidad de los espacios para el disfrute de la comunidad.
Para ello, la UTE FCC en medios materiales dispone de una flota de 35 vehı́culos, hidrolimpiadoras, vehı́culos con plataformas elevadoras, vehı́culos con caja abierta, ası́ como camiones con grúa para la recogida de poda y brazo para el transporte de cubas de agua y cajas para la recolección de residuos vegetales. Además, cuenta con remolques y un pequeño tractor, lo que permite realizar un servicio ágil, eficaz y adaptado a las necesidades del municipio.