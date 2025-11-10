Las trabajadoras de las cuatro escuelas infantiles de Pájara, en pie de guerra

El colectivo laboral reclama el mismo trato que el resto de trabajadores públicos del Ayuntamiento del sur de Fuerteventura. Las trabajadoras piden las mismas condiciones «acordes con nuestro trabajo diario y con el compromiso que mantenemos con las familias y la educación infantil del municipio»

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:11 | Actualizado 12:21h.

El mismo trato que recibe el resto de la plantilla del Ayuntamiento de Pájara: eso es lo que reclaman las trabajadoras del organismo autónomo de las Escuelas Infantiles de Pájara, que manifiestan su «malestar y descontento ante la actual situación laboral y económica que estamos viviendo».

La demanda de este colectivo laboral es «acorde a nuestro trabajo diario y al compromiso que mantenemos con las familias y la educación infantil del municipio del sur de Fuerteventura».

A día de hoy, al colectivo de trabajadoras de las cuatro Escuelas Infantiles municipales de Morro Jable, Costa Calma y Pájara casco, el Ayuntamiento no les ha abonado los atrasos correspondientes al incremento del 0,5 % establecido por el Gobierno central para los años 2024 y 2025, pese a que dicho aumento fue aprobado para todo el personal del sector público. Además, en las nóminas de varias trabajadoras faltan trienios de antigüedad, «lo que provoca diferencias retributivas injustificadas».

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Pájara ya abonó estos atrasos a sus trabajadores en la nómina del mes de julio, sin que el personal del organismo autónomo haya recibido hasta ahora el mismo trato, a pesar de depender del mismo Ayuntamiento.

«Las trabajadoras hemos trasladado en distintas ocasiones estas incidencias al organismo, solicitando una revisión y regularización, sin haber obtenido respuesta ni solución hasta la fecha».

Las demandas del colectivo laboral de las tres escuelas infantiles están claras: el pago inmediato de los atrasos del 0,5 % correspondientes a los años 2024 y 2025; la revisión y corrección de las nóminas para que se reconozcan todos los trienios de antigüedad que corresponden a cada trabajadora; y «la igualdad de trato con el resto del personal municipal del Ayuntamiento de Pájara».