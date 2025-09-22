Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Balón de Oro: ya se conocen los diez candidatos
Los niños subieron al escenario del pregón a jugar al baloncesto mientras leía Janey Castañeyra. Carlos de Saá

'Torostostós las alperdices', el pregón del baloncesto de Puerto del Rosario

Fiestas patronales ·

Guaxara y Janey Castañeyra y Belinda de León, del colectivo Meracas, recordaron a Ramón Castañeyra y las mejores anécdotas de las 24 horas del Baloncesto

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:06

En el pregón de las fiestas de la Virgen del Rosario, en la capital de Fuerteventura y a cargo del colectivo Meracas, hubo de todo este domingo por la noche: recuerdos, guiños a los fundadores desaparecidos, música, papagüevos, humor, mucho humor y hasta lágrimas, con el hilo conductor de las 24 Horas de Baloncesto Memorial Ramón Castañeyra.

Guaxara y Janey Castañeyra, hijos de Ramón, y su mujer Belinda de León desgranaron la figura del deportista y las anécdotas de 40 años del torneo de baloncesto con sus protagonistas, sin faltar el 'torostostós las alperdices' de Juan Carlos 'Lico' Lavandera que, sin atinar bien su significado, les largaba a los niños cuando le pedían jugar en los descansos de los partidos, o sea que tururú; los chistes de Andrés Valerón cuando las gradas y los jugadores se caían de sueño en los partidos de la madrugada de las 24 horas; y no podían faltar las goteras del pabellón deportivo Oasis.

Janey y Guaxara Castañeyra de León y su madre Belinda, que leyeron el pregón de las fiestas de Puerto del Rosario. Carlos de Saá
Janey y Guaxara Castañeyra de León y su madre Belinda, que leyeron el pregón de las fiestas de Puerto del Rosario.
Imagen secundaria 1 - Janey y Guaxara Castañeyra de León y su madre Belinda, que leyeron el pregón de las fiestas de Puerto del Rosario.
Imagen secundaria 2 - Janey y Guaxara Castañeyra de León y su madre Belinda, que leyeron el pregón de las fiestas de Puerto del Rosario.

Al escenario subieron los representantes de los equipos más antiguos de las 24 horas y a las nuevas generaciones con tres niños jugando (y encestando).

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de la Concejalía de Festejos, organiza el amplio programa de actos, donde destaca el concierto de Macaco. El mismo ayuntamiento que, hace varios años, les espetó a la vista de la factura de la presencia de las leyendas del Real Madrid en las 24 Horas Memorial Ramón Casteñeyra para que la pagaran las arcas municipales: 'torostostós las alperdices'.

Varios momento del acto del pregón a cargo del colectivo Meracas por las 24 horas de Baloncesto. Carlos de Saá
Varios momento del acto del pregón a cargo del colectivo Meracas por las 24 horas de Baloncesto.
Imagen secundaria 1 - Varios momento del acto del pregón a cargo del colectivo Meracas por las 24 horas de Baloncesto.
Imagen secundaria 2 - Varios momento del acto del pregón a cargo del colectivo Meracas por las 24 horas de Baloncesto.

