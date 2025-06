No tierras raras Fuerteventura habla de «incapacidad política» para caducar los expedientes mineros

La plataforma ciudadana arremete contra el presidente canario Fernando Clavijo y el consejero regional de Industria, Manuel Domínguez, y no aprecia ninguna iniciativa sobre la declaración del Parque Nacional en la franja de terreno afectada por las futuras explotaciones mineras

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 11 de junio 2025, 15:31

Las tres solicitudes de sondeos de tierras raras de la empresa Satocan en Puerto del Rosario, Pájara y La Oliva «siguen vivas y descubrimos que se han sumado dos más por otra empresa». La Plataforma ciudadana No tierras raras Fuerteventura habla de «la incapacidad política» para caducar las explotaciones mineras y que lo es aún más grave «no tomar urgentemente medidas para proteger a la población ante estas amenazas».

La plataforma ciudadana resume que la Consejería de Economía e Industria del Gobierno de Canarias no contesta a la solicitud de acceso a la información de los expedientes mineros, Transparencia no obtiene acceso a la información de las solicitudes y tampoco al Cabildo de Fuerteventura se le facilita el acceso a la información de estos sondeos. Por eso, No tierras raras Fuerteventura se pregunta qué están ocultando el departamento de Industria y el propio Gobierno de Canarias.

El colectivo ciudadano también cuestiona las medidas efectivas que están tomando «salvo charlas inútiles y declaraciones falsas» para proteger a los recursos geológicos y la población de Fuerteventura. Aún más, inquiere directamente al presidente canario Fernando Clavijo y al consejero regional de Economía e Industria, Manuel Domínguez y Fernando Clavijo, en el sentido de que si no tienen nada que decir sobre el tema.

No tierras raras Fuerteventura, que organizó cadenas humanas por cada uno de los tres expedientes mineros, duda de que «realmente se quiere proteger a la isla y al resto de Canarias ante esta amenaza». Por eso se pregunta dónde están los hechos, transcurrido ya un año desde la presentación de las tres solicitudes iniciales en Puerto del Rosario, Pájara y La Oliva.

Por último, la plataforma no aprecia «ningún movimiento» para declarar como Parque Nacional la costa oeste de Fuerteventura, donde se pretende sondear en pos de las tierras raras.