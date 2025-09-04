Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vista aérea de Corralejo. C7

Al suelo en Corralejo, para crear un gran aparcamiento

Adjudicado el derribo del depósito y oficinas del CAAF

CANARIAS7

La Oliva

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:20

El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) ha adjudicado la demolición del antiguo depósito y oficinas del Consorcio situadas en Corralejo. La actuación permitirá liberar un espacio estratégico que se destinará a la creación de una nueva zona de aparcamientos públicos, fruto de la colaboración entre el CAAF y el Consistorio.

El proyecto, con un presupuesto de 295.000 euros, será ejecutado por Construcciones y Excavaciones Erri Berri; en asociación con Construplan, Construcciones y Planificación. La actuación incluye el derribo de las instalaciones y la adecuada gestión de los residuos.

Según el Consejero Delegado del CAAF, Adargoma Hernández, «damos un paso adelante en la transformación de espacios que ya no cumplen su función hidráulica para destinarlos a nuevas necesidades ciudadanas», añadiendo que «se trata de un proyecto que, en coordinación con el Ayuntamiento de La Oliva, dará respuesta a una demanda muy sentida en Corralejo: la falta de aparcamientos».

Tras la firma del contrato, se procederá a la ejecución de los trabajos de demolición, con el objetivo de que el terreno quede disponible cuanto antes para hacer el aparcamiento público.

