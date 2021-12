CC solicita dos millones de euros para los enfermos que se trasladan fuera de la isla

Los parlamentarios nacionalistas proponen una modificación del presupuesto del Gobierno de Canarias de dos millones de euros destinados a ayudar a las personas enfermas que deban trasladarse a las islas capitalinas. Mario Cabrera, Nereida Calero y Jana González aseguran que «es necesario» reducir los tiempos de tramitación de estas ayudas, así como algún criterio de adjudicación.

Estas ayudas no deben circunscribirse sólo al estado físico del paciente, puesto que desde un punto de vista psicológico no es fácil afrontar una situación en un entorno desconocido. En este sentido, CC propone una modificación de los criterios a la hora de designar si es necesario o no el acompañamiento a las personas con patologías en sus desplazamientos, que hasta hora está basado únicamente en el argumento médico. «Este sistema debe cambiar y tenerse en cuenta otros factores que permitan que los enfermos puedan contar siempre con la ayuda y el apoyo del familiar o allegado que designen».

Ambulancias medicalizadas

Se propone un cambio en los criterios de elección del acompañante del paciente, que no siempre deben ser médicos

Desde el grupo parlamentario de los nacionalistas majoreros también se apunta que han solicitado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la mejora de instalaciones sanitarias en Corralejo, en La Oliva, porque es el municipio que más ha crecido en lo que a población y actividad se refiere en los últimos años. En la actualidad, los servicios sanitarios están «sobrepasados y no se dispone de unas instalaciones adecuadas para realizar labores tan importantes como la vacunación por la covid-19, ni espacio suficiente para ofrecer otros servicios médicos».

El Centro de Atención Especializada de La Lajita (Pájara) y la puesta en marcha de una Unidad Geriátrica son otras de las demandas de CC. Ambos proyectos se incluyen en las enmiendas presentadas con una partida de 190.000 y 100.000 euros, respectivamente.

En cuanto las enmiendas presentadas en materia de Sanidad por parte de CC Fuerteventura, hay que destacar la ampliación del centro de Salud de Gran Tarajal (Tuineje), por valor de 500.000 euros, así como el equipamiento del búnker en el Hospital de Fuerteventura, con la misma cuantía prevista.

Un millón de euros se destinaría a la adquisición de un helicóptero de soporte vital avanzado con base en Fuerteventura; mientras que las nuevas ambulancias medicalizadas (24 horas) para Corralejo (La Oliva) y Gran Tarajal (Tuineje), supondrían una inversión de 500.00 euros cada una. La creación de un punto de atención de Urgencias y Radiología (24 horas) en Corralejo (La Oliva) está incluido con un presupuesto de 390.000 euros.