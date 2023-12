F. Simón: «En España, la población fue ejemplar durante la pandemia»

«En España, la población fue ejemplar durante la pandemia, que fue durísima para todos» afirmó sin dudar Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES) y rostro de la pandemia durante los meses más duros del confinamiento. El epidemiólogo pronunció la conferencia inaugural sobre Salud Pública y Covid que organizó este viernes el área de Salud de Fuerteventura en el Hospital General y que se tituló 'La sociedad en la pandemia'.

El epidiemiólogo, durante la charla inaugural de la jornada Salud Pública y Covid que se celebró en el Hospital General de Fuerteventura. Javier Melián / Acfi Press

En estos momentos, cuando la covid-19 parece ya algo del pasado, «estamos en un proceso de evaluación, de aprender lecciones y de modificar cosas. España es un país hacia el que todo el mundo mira por muchas de las cosas que hicimos bien, también hay otras que por supuesto tenemos que mejorar».

En Canarias, analiza el epidemiólogo, se registró una situación «muy particular» dentro de Europa. Es una comunidad autónoma «con unas condiciones muy particulares, una forma de vida, una economía y unas dependencias muy específicas, similares a las de Baleares, pero que no se dan en otros lugares europeos. Aquí la pandemia y el confinamiento resultaron especialmente duros y, a pesar de todo, la población canaria respondió muy bien». La pandemia, pese a esas condiciones del archipiélago que dificultan su control, «se controló muy bien, la salud pública actuó muy bien, pero sobre todo la población hizo un esfuerzo que fue probablemente más duro que en otros sitios y así lo hizo. Eso hay que agradecérselo a toda la sociedad canaria».

Ampliar Simón Soria, con José Manuel Toscano Pardo, coordinador insular covid para Fuerteventura y médico de familia. Javier Melián / Acfi Press

Una vez superada la fase más dura de la covid-19, Fernando Simón Soria entiende que «es hora de empezar a cambiar cosas, de aplicar lo que hemos aprendido durante la pandemia para conseguir que la salud pública se convierta en una cuestión que nos afecte a todos, en el sentido de que todos nos sintamos responsables». La salud pública -recalcó el científico- es de la población, de los Estados, de los gobiernos, «no es del sector salud, que sí hace la parte que le toca, pero ya hemos aprendido en esta pandemia que la salud de la población depende de la salud animal, del medio ambiente, de nuestro comportamiento, etc».

La salud de la gente, entendida como bienestar y felicidad, depende de cómo vivamos en este mundo y cómo interactuamos con él. «Si no entendemos eso, es que no hemos aprendido nada (...). Hay que cambiar la forma de vida en este Planeta», exhortó Fernando Simón.

Simón Soria, antes de la charla. Javier Melián / Acfi Press

El científico realiza una lectura positiva de la reciente pandemia. «Esta positividad se entiende de distintas maneras. Podemos compararnos con lo que pasó en 1918, cuando la pandemia de gripe. Ahora podemos estar contentos con la de covid-19. Pero es que la sociedad es diferente, los medios de ahora son diferentes y la situación es diferente, por eso hacer comparaciones con otras épocas tampoco es excesivamente justo y hay que hacer crítica, pero siempre constructiva: se han hecho cosas muy bien, cosas también muy mejorables, no se han podido hacer cosas que no se han podido hacer porque no estábamos todavía implementándolas pero que ahora sí podemos implementar».

En cualquier caso, concluyó Simón, «no podemos fustigarnos con que la pandemia ha sido una catástrofe, que lo ha sido desde luego para todos, pero se ha intentado hacer lo mejor posible y eso también tenemos que reconocerlo, igual que tenemos que reconocer lo que es mejorable. Entre unas cosas y otras, aprenderemos y espero que en la siguiente pandemia, que ojalá no llegue, el impacto sea menor y que la percepción de la población, la presión que sintamos los profesionales, sea la misma porque el objetivo es que al final no tenga ningún impacto la transmisión de estas enfermedades».