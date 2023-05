Sergio Lloret: «Mi compromiso y mi trabajo en el Cabildo son innegables, pese a los obstáculos políticos»

El primer mandatario majorero hace balance de su gestión y expone sus proyecto futuros.

–Usted ha protagonizado uno de los hechos más insólitos de la política local en Canarias y en España, como es gobernar con solo dos consejeros durante cinco meses. ¿Buscó usted esta situación?

–En ningún momento busqué esa situación, pues significaría estar loco. Desde abril de 2021 presidí el Cabildo de Fuerteventura en un pacto con Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP). La cosa fue muy bien hasta noviembre de 2022, hasta que se llevó a votación en el pleno la declaración de interés insular de Dreamland Studios, para un proyecto de implantar el mayor HUB audiovisual de toda Europa, con una inversión de más de 140 millones de euros. CC y PP votaron en contra, pero la declaración de interés insular salió adelante con mi voto de calidad (como marca la ley) y esto hizo que CC respondiera votando en contra a un expediente en el Consejo de Gobierno, como fue la compra de un terreno en la zona industrial de La Cerquita, en el municipio de Antigua, para la instalación del nuevo matadero insular y de un parque de bomberos para las zonas rurales (Betancuria, Antigua y Tuineje), en el que se llevaba trabajando hacía más de un año y que contaba con un informe favorable del consejero de CC del sector primario. Al votar en contra, y abstenerse el PP, no se autorizó la compra de dichos terrenos. Ante esa actuación de los nacionalistas, no me quedó más remedio que cesar a todos los consejeros y consejeras de CC, porque estaba claro que ya no estaban apoyando al gobierno, sino intentando hacer oposición desde dentro (y además con mayoría), con la posibilidad de torpedear todos los asuntos que se llevaran. La sorpresa fue cuando unos días después y tras intentar que los echaran, cosa que no sucedió, el PP abandonó voluntariamente el gobierno. Así es como nos quedamos solos, Juan Nicolás Cabrera y yo gestionando todas las áreas del Cabildo y con cinco meses por delante.

–¿Es posible gobernar un Cabildo como el de Fuerteventura con sólo dos miembros de gobierno?

–Hombre, Juan Nicolás Cabrera y yo hemos demostrado que durante cinco meses sí se puede, pero sobre todo por el trabajo del funcionariado y personal laboral del Cabildo, a quienes le estamos muy agradecidos y le tenemos que reconocer su esfuerzo e implicación en el buen funcionamiento de la Corporación para poder preservar el interés general. Pero lo que está claro es que esta situación no es deseable. Lo normal es que el Cabildo se gobierne con una mayoría de sus miembros, pero yo en esa situación no iba a salir corriendo, no iba a abandonar el barco. Además, los otros partidos tenían en sus manos el interponer una moción de censura para cambiar el gobierno, cosa que no hicieron, porque para eso tenían que ponerse de acuerdo entre ellos y eso implicaba que unos salieran más beneficiados que otros y se ve que la responsabilidad y el compromiso con los intereses de la isla no está en sus preferencias.

-¿Alguno o algunos le intentaron hundir el barco?

– Por tierra, mar y aire. El Partido Popular, Coalición Canaria y el PSOE (a través del Delegado del Gobierno en Canarias), después de ver como quedaban fuera del gobierno (increíblemente el Partido Popular por decisión propia), decidieron abrir fuego a discreción contra el Cabildo de Fuerteventura y contra mí, con el objetivo de 'hundir' el gobierno de la primera institución majorera y 'hundir Fuerteventura', para que se visualizara que dos personas no pueden gobernar un Cabildo y que no es posible que AMF o yo mandara o gestionara con éxito la Corporación. Pero han cometido un gravísimo error de cálculo, incurriendo en una grave pérdida de rumbo democrático y en desviación de poder, quedando, como se dice vulgarmente, en la mar y sin remos, (completamente a la deriva) y, además, haciendo el ridículo como jamás se había visto por estos lugares. Tanto Coalición Canaria, como el Partido Popular, como el Partido Socialista (a través de sus funcionarios políticos, como el Delegado del Gobierno en Canarias), ciertos periodistas y medios de comunicación y ciertos juristas o funcionarios públicos titulados en Derecho, han hecho una campaña descarnada de hostigamiento y cuestionamiento de la legalidad de los acuerdos del Consejo de Gobierno, intentando meter el miedo en el cuerpo a todo el mundo (a los funcionarios, a la opinión pública, etc.) e intentando que el Cabildo se paralizara y que no se adoptaran acuerdos de contratación, de ejecución presupuestaria, etc., en definitiva, que se produjera la parálisis, el caos y el hundimiento político y económico de la isla, para demostrar que sin ellos esto no funciona. Han manifestado continuamente que la Corporación majorera no puede funcionar sólo con dos personas, que no se iban a pagar los sueldos de los empleados, que no se iban a pagar a los proveedores, que no se iban a pagar las subvenciones, etc, y han manifestado que en Fuerteventura se ha perdido la 'dignidad' por esta situación, además de indicar que yo era un sátrapa, un déspota, un dictador, cacique, ladrón, trabajador ilegal (por renunciar a cobrar dos meses al darme de baja en el régimen general de la Seguridad Social para que no me afectara la baja obligatoria por paternidad) y hasta antidemócrata.

–¿Cómo resultó la experiencia?

– Agotadora, pero muy reconfortante, porque nos ha permitido demostrar que tenemos capacidad para gestionar el Cabildo con mucha solvencia. Podemos presumir de política de resultados y los hechos demuestran que les ha salido el tiro por la culata. Sólo con dos hemos conseguido que se aprueben los presupuestos, además, por primera vez desde hace mucho tiempo, en el plazo legal dentro del año 2022, hemos liquidado los presupuestos de 2022 antes que los años anteriores, dentro también del plazo legal y hemos hecho la incorporación de remanentes con un mes de antelación que en el año pasado. Se han hecho pagos por cantidades superiores a los 30 millones de euros (dos o tres millones más que el año pasado). Se pagaron todas las nóminas, además con días de antelación a como se venía haciendo. Se pagaron las subvenciones de industria, juventud, educación y deportes que estaban pendientes de pagar y se aprobaron y publicaron las bases de las becas, ayudas y subvenciones de industria, juventud, educación y deportes para 2023. Se agilizaron los pagos a proveedores, pasando el período medio de pago de 27 días en el último trimestre de 2022 a catorce días en el primer trimestre de 2023. No se dejó atrás ninguna firma, haciéndolo con más celeridad que en períodos anteriores. Se adquirieron cuatro inmuebles del Patrimonio Histórico: el conjunto histórico de La Florida, en Tuineje; y tres inmuebles históricos del casco de Puerto del Rosario (la primera sede del Cabildo, la residencia del primer presidente insular y la pensión donde se hospedó la escritora Olivia Stone). Se inauguraron o pusieron en uso y funcionamiento el centro de mayores de Puerto del Rosario, el centro Josefina Plá de Corralejo, el Centro Insular de Juventud de Puerto del Rosario y la Biblioteca de Gran Tarajal.

Ampliar C7

-¿Por qué llevó la declaración de interés insular del Dreamland al pleno, sabiendo que CC y el PP estaban en contra? ¿En qué punto de tramitación se encuentra actualmente este proyecto audiovisual?

–Porque me gusta cumplir con la legalidad. Coalición Canaria y Partido Popular aprobaron, en 2017, una Ley del Suelo, en la que incorporaban la figura del Proyecto de Interés Insular, por la cual se podía presentar un proyecto, siempre que cumpliera una serie de requisitos, en cualquier clase de suelo y con un procedimiento en dos fases, la primera la declaración de interés insular (por su condición estratégica) y la segunda la aprobación del proyecto (o no, si la ubicación del mismo cumple con los requisitos legales). Si un particular presenta un proyecto, tiene derecho a que se le tramite y a que se le resuelva, en el sentido en que legalmente proceda y la Administración tiene esa obligación, la de tramitar y resolver. Actualmente, el procedimiento en el Cabildo sigue su trámite, esperando los informes y pendiente de resolver, pero se da la circunstancia que el promotor, harto de las zancadillas que se estaban poniendo por Coalición Canaria y el Partido Popular, con todo tipo de falsedades, aceptó la oferta de la principal empresa de Canarias, Lopesan, y presentó el mismo proyecto en Gran Canaria, en Telde, y el Cabildo de Gran Canaria aprobó la declaración de interés insular este martes, por unanimidad, incluidos CC y el PP, que no tuvieron ningún inconveniente en aceptar la declaración de interés insular para Gran Canaria, lo que no quisieron hacer en Fuerteventura.

–¿Qué significa esto para Fuerteventura?

–Pues significa ni más ni menos que la isla ha perdido la implantación de dicho proyecto, así como la inversión de más de 140 millones de euros previstos y la posible creación de más de 10.000 puestos de trabajo, tanto en empleo directo o indirecto. Es una auténtica vergüenza y una desgracia para los jóvenes de esta isla. Si tuvieran un poco de dignidad, tanto los responsables de Coalición Canaria y el Partido Popular en la isla y en el Cabildo, Mario Cabrera, Fernando Enseñat, Lola García y Jessica de León, como auténticos responsables de tal pérdida, presentarían su dimisión y abandonarían la política. No pueden causarle más daño al pueblo majorero y a la isla de Fuerteventura.

-¿Qué me dice de la falta de agua potable en toda la isla?

–Que es un hecho totalmente previsible, porque desde aproximadamente 2010 el Cabildo tiene guardados en las estanterías un proyecto con la solución para este problema. Si se hubiera acometido en este tiempo, no tendríamos hoy ninguno de estos problemas. Hace poco aprobamos el Picabas, un plan de actuaciones con un presupuesto de unos 240 millones de euros para solucionar el problema del agua en Fuerteventura para 25 años, con más producción de agua, un sistema descentralizado que permita optimizar el suministro y todo un sistema de distribución y almacenamiento que permita que ningún pueblo se quede sin agua, aunque se produzcan averías.

–¿Qué hay de cierto de lo que se dice en toda la isla que esta situación del agua es producto de actos de sabotaje?

–Estamos convencidos de un acto de sabotaje en la montaña de Casillas del Angel, pues se introdujeron en una arqueta, cambiaron las llaves y desviaron el agua a un depósito que hace unos veinte años que no se utiliza, por lo que varios pueblos se quedaron varios días sin agua. El hecho de que se haya roto la tubería de impulsión a los depósitos de la Herradura unas cinco veces en el último mes, es muy peculiar y sospechoso, pero no podemos decir que haya existido sabotaje, porque no tenemos pruebas de ello.

- Se presenta a la reelección como presidente, ¿qué proyectos tiene en mente para este nuevo mandato?

–Evidentemente seguir con el rumbo que hemos seguido en estos dos años, como es el de poder ejecutar el Picabas y solucionar el problema del suministro de agua; lograr mantener en buen estado las carreteras de la isla; mejorar el servicio de transporte, con más líneas y más frecuencias; dotar a la isla de infraestructuras sociosanitarias suficientes (entre ellos construir la residencia de mayores de Gran Tarajal); culminar tanto el PIOF como el resto de los instrumentos de ordenación del territorio en tramitación (los PORN, Ordenanzas, etc.); y ampliar la política de adquisición de patrimonio histórico, para seguir recuperando para el pueblo los inmuebles más importantes de nuestra historia, como las edificaciones aledañas a la Casa de los Coroneles y a la iglesia de la Candelaria en La Oliva, las del centro de Puerto del Rosario, la casa de los Winter y muchas otras en Antigua, Tuineje, Pájara, etc.