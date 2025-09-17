Sensibilización contra el acoso sexual en Puerto del Rosario La iniciativa va destinada a entidades deportivas y profesionales que trabajan con menores

CANARIAS7 Puerto del Rosario Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha puesto en marcha un curso de sensibilización frente al acoso sexual y por razón de sexo, iniciativa pionera en el municipio destinada a entidades deportivas y a profesionales que trabajan habitualmente con menores; en los ámbitos deportivo, educativo, de ocio y tiempo libre.

Las sesiones se impartirán en modalidad en red y con plazas limitadas, se dijo en la presentación en sociedad de la iniciativa.

«La infancia y la adolescencia merecen crecer y desarrollarse en espacios seguros, libres de cualquier forma de violencia. Con este curso damos un paso más en el compromiso de Puerto del Rosario con la igualdad y la protección integral de nuestros menores», según el alcalde, David de Vera.

Por su parte, el concejal de Deportes, Luis Chacón, destaca que «el deporte es un pilar fundamental de la vida comunitaria, y debemos garantizar que sea siempre un entorno respetuoso, inclusivo y seguro. Esta formación ofrece a entrenadores, monitores y responsables de clubes herramientas muy concretas para prevenir y actuar frente a situaciones de acoso».