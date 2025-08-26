La Semana de la Juventud de Gran Tarajal tendrá drones y realidad virtual La iniciativa tiene respaldo del Cabildo, a través de la Consejería de Nuevas Tecnologías

CANARIAS7 Tuineje Lunes, 25 de agosto 2025, 23:31

En el marco de la 50ª Semana de la Juventud, que se celebra en Gran Tarajal, la Consejería de Nuevas Tecnologías del Cabildo colaborará con dos jornadas de actividades tecnológicas gratuitas, los días 28 y 29 de agosto. De esta manera, la primera Corporación insular reafirma su compromiso con la promoción de la innovación y democratización del conocimiento digital en la isla, según fuentes oficiales.

Las actividades, dirigidas a todos los públicos y pensadas para principiantes, se desarrollarán en dos áreas principales: Por un lado, 'Circuito de Drones FPV: Vuela como un profesional', con un circuito cerrado donde los asistentes podrán iniciarse en el mundo de los drones FPV (First Person View). La segunda actividad, 'Impresión en Realidad Virtual: Un viaje a otros mundos', permitirá a los asistentes sumergirse en experiencias de realidad virtual (VR) a través del uso de las últimas gafas del mercado.

«Tras la excelente acogida que tuvieron estas actividades en Morro Jable, estamos muy ilusionados de traer esta propuesta a Gran Tarajal, coincidiendo con un evento tan importante como la Semana de la Juventud», según la consejera Carmen Alonso, añadiendo que «es una oportunidad fantástica para que los jóvenes de la isla se familiaricen con la tecnología de una manera totalmente innovadora y divertida, demostrando que el ocio digital es un campo lleno de posibilidades y creatividad».

La agenda de actividades figura en la web oficial del Cabildo.