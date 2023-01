La selección genética entra en la ganadería de Héctor Cabrera

«Tienen que ponerse estas botas de plástico sobre los zapatos para ver el ganado» avisa Héctor Cabrera González, en su explotación de El Cabezo (Ampuyenta), y entrega las calzas desechables de plástico. Es uno de los requisitos higiénicos de la Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura, a la que está adherido desde hace dos años. El ganadero de 33 años es ejemplo de la renovación del sector primario que apuesta por la conservación de la raza autóctona majorera.

Ya con el ganado, Héctor (Ampuyenta, Puerto del Rosario, 1989) agarra una machorra y va explicando los principales datos morfológicos de la cabra majorera. « Las cabras buenas son las más oscuras, con las ubres también oscuras. No te sé decir con exactitud porque no estoy muy metido en eso, pero los cuernos no tienen que estar muy abiertos y para adelante».

Ganado de Hëctor pendiente de valorar por los técnicos de la Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura. / Javier Melián / acfi press

Entre la selección realizada por los técnicos de la Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura y que casi todos sus machos son negros, « me está saliendo muy oscuro el ganado. Intento coger alguna puipana o sacar una parda, pero son difíciles». A la asociación llegó hace dos años, cuando compró un lote de machorras de la raza majorera «y ya entré directamente». Desde entonces, sus cabras pasan un proceso de valoración y selección.

El ganadero de El Cabezo abrió la explotación en 2018, después de terminar el módulo Agropecuario en el IES Gran Tarajal. «Siempre me gustó la ganadería, pero tardaron en impartir el módulo ganadero en Fuerteventura». También aclara que no procede de familia ganadera, aunque su abuelo «sí tenía animales, como antiguamente, lo que se usaba para vivir antes».

Tras terminar de estudiar, realizó dos meses de prácticas en la quesería La Montañeta, en el cercano Casillas del Ángel, donde luego se quedó trabajando nueve meses. De allí saltó al sur, en Tuineje, a la ganadería Cañada de Agando de Juana del Castillo, donde permaneció un año del que recuerda que se levantaba a las tres de la mañana para empezar su jornada laboral. En 2016, empezó a trabajar en una empresa de fumigación.

Entre unas y otras ocupaciones, no dejó de tener un par de cabras en El Cabezo que se convirtieron en veinte, luego 40 y así hasta llegar a las 140 de ahora. Su marca es Quesos La Ampuyenta, bajo la que se ha presentado tres años al concurso de queso AgroCanarias y los tres se ha llevado premios. En la edición de 2022, se alzó con la medalla de oro al queso tierno y la de plata al curado con pimentón. «Y fíjate que el curso de elaboración de quesos, mantequilla y yoghurt lo hice hace poco con la GDR Maxorata, después de estar dado de alta varios años».

Guardadito en la sala de maduración, para que nadie lo vea, Héctor Cabrera González tiene este queso curado. «De estos ya no hay en la isla». / javier melián / acfi press

Cuando se le pregunta por el secreto de sus quesos, va hacia la parte superior de las estanterías donde madura el queso y saca uno. «Aquí lo tienen, guardadito para que nadie lo vea. Tres meses de maduración. De estos ya no hay en la isla». Para, a continuación, confesar que el secreto está en la buena calidad de la leche, en la buena alimentación del ganado «y todo lo que tiene que ver con el bienestar animal».

Y, todo, quesos, baifos y carne de cabra, los vende sin intermediarios. «Sólo echo mano de ellos en marzo, cuando más queso hay. El resto del año, los vendo yo directamente y es duro buscarte la vida y los clientes». Desde junio de 2022, acude al mercado agrario de la Biosfera, en Puerto del Rosario.

Desde que tiene su propia ganadería, se levanta un poco más tarde, sobre las 4.30 horas, para estar una hora más tarde en El Cabezo y empezar a ordeñar, hacer el queso, echar de comer al ganado y luego lo que Héctor Cabrera llama mirar: mirar si están limpios los corrales, mirar si hay que comprar comida para los animales, mirar si tiene que llevar queso a una tienda.