Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una guagua urbana, en la parada del centro de mayores de la capital. Ayuntamiento de Puerto del Rosario

'Salto' histórico de las guaguas urbanas de Puerto del Rosario: de 4.000 a 20.000 viajeros

Transporte urbano ·

El incremento de usuarios del transporte urbano municipal comenzó con la puesta en funcionamiento de las líneas 2, 3 y 3 satélite, que extendieron la guagua urbana hasta el polígono industrial de Risco Prieto y las zonas residenciales de La Hondura y Rosa Vila

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:51

El servicio de guaguas urbanas de Puerto salta de 4.000 viajeros a 20.000, lo que significa un aumento del 400%. La razón de este récord histórico de subida del transporte urbano hay que buscarlo en la puesta en funcionamiento de las líneas 2, 3 y 3 satélite, que extendieron la guagua urbana hasta el polígono industrial de Risco Prieto y las zonas residenciales de La Hondura y Rosa Vila.

Desde agosto de 2024, la línea 2 del servicio público de transporte urbano de Puerto del Rosario -de una longitud de 9,24 kilómetros- enlaza los barrios del centro, El Charco, Majada Marcial, Fabelo, Tamogán, Las Granadas y Los Pozos, con el Hospital y el centro de la ciudad. Cuenta con un total de diez paradas con marquesina y un tótem, con salida y fin en la zona centro-calle Fernández Castañeyra, junto al Ayuntamiento capitalino,

Desde las mismas fechas y cubriendo 11,31 kilómetros de recorrido, la línea 3 traslada a sus pasajeros desde los barrios del centro, El Charco, Majada Marcial, Fabelo, La Charca, Buena Vista, Rosa Vila y el polígono industrial de Risco Prieto con el centro de la ciudad. Cuenta con un total de trece paradas, de las cuales ocho tienen marquesina.

A demanda de las vecinas y los vecinos, la línea 3 satélite incorporó desde septiembre de 2025 paradas en la calle Candray, en La Hondura) y en la calle Cochinilla, en el polígono industrial de Risco Prieto.

El alcalde David de Vera y el concejal de Transportes, Luis Chacón, recuerdan que la utilización del transporte urbano constituye una herramienta fundamental para reducir el tráfico, disminuir la huella de carbono y avanzar hacia un modelo de movilidad más responsable.

En este sentido, invitan a todos los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario a seguir apostando por la guagua urbana, un servicio municipal que continúa adaptándose a sus usuarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  2. 2 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  3. 3 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  4. 4 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias
  5. 5 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  6. 6 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  7. 7 A juicio por presuntamente abusar sexualmente de una menor en Las Palmas de Gran Canaria: «Estoy enamorado de ti»
  8. 8 El duelo de una familia de calderones en Gran Canaria: portaban a su cría muerta en la boca
  9. 9 La huelga de guaguas queda suspendida mientras se avanza en un acuerdo de convenio provincial
  10. 10 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 'Salto' histórico de las guaguas urbanas de Puerto del Rosario: de 4.000 a 20.000 viajeros

&#039;Salto&#039; histórico de las guaguas urbanas de Puerto del Rosario: de 4.000 a 20.000 viajeros