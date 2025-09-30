'Salto' histórico de las guaguas urbanas de Puerto del Rosario: de 4.000 a 20.000 viajeros

El incremento de usuarios del transporte urbano municipal comenzó con la puesta en funcionamiento de las líneas 2, 3 y 3 satélite, que extendieron la guagua urbana hasta el polígono industrial de Risco Prieto y las zonas residenciales de La Hondura y Rosa Vila

El servicio de guaguas urbanas de Puerto salta de 4.000 viajeros a 20.000, lo que significa un aumento del 400%. La razón de este récord histórico de subida del transporte urbano hay que buscarlo en la puesta en funcionamiento de las líneas 2, 3 y 3 satélite, que extendieron la guagua urbana hasta el polígono industrial de Risco Prieto y las zonas residenciales de La Hondura y Rosa Vila.

Desde agosto de 2024, la línea 2 del servicio público de transporte urbano de Puerto del Rosario -de una longitud de 9,24 kilómetros- enlaza los barrios del centro, El Charco, Majada Marcial, Fabelo, Tamogán, Las Granadas y Los Pozos, con el Hospital y el centro de la ciudad. Cuenta con un total de diez paradas con marquesina y un tótem, con salida y fin en la zona centro-calle Fernández Castañeyra, junto al Ayuntamiento capitalino,

Desde las mismas fechas y cubriendo 11,31 kilómetros de recorrido, la línea 3 traslada a sus pasajeros desde los barrios del centro, El Charco, Majada Marcial, Fabelo, La Charca, Buena Vista, Rosa Vila y el polígono industrial de Risco Prieto con el centro de la ciudad. Cuenta con un total de trece paradas, de las cuales ocho tienen marquesina.

A demanda de las vecinas y los vecinos, la línea 3 satélite incorporó desde septiembre de 2025 paradas en la calle Candray, en La Hondura) y en la calle Cochinilla, en el polígono industrial de Risco Prieto.

El alcalde David de Vera y el concejal de Transportes, Luis Chacón, recuerdan que la utilización del transporte urbano constituye una herramienta fundamental para reducir el tráfico, disminuir la huella de carbono y avanzar hacia un modelo de movilidad más responsable.

En este sentido, invitan a todos los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario a seguir apostando por la guagua urbana, un servicio municipal que continúa adaptándose a sus usuarios.