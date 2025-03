La ruta migratoria atlántica se controlará desde Fuerteventura

Desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura despegarán las aeronaves no tripuladas que vigilarán las costas de Gambia y Senegal para evitar tragedias humanas. Sólo en 2024, fallecieron 9.757 personas en la ruta migratoria atlántica. El proyecto Agamenón iniciará los vuelos en otoño de este año y recogerá información que transmitirá a la Policía Nacional

Catalina García Puerto del Rosario Viernes, 28 de marzo 2025, 13:09 Comenta Compartir

Se llama Agamenón y es el proyecto de monitorización de la trayectoria de los cayucos que parten de Senegal y Gambia desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura a través de cámaras y sensores de calor embarcados en aeronaves no tripuladas a gran altitud y autonomía.

Cuando se cumplen 31 años de la llegada de la primera patera a las costas majoreras, el uso de tecnologías aeroespaciales avanzadas ayudará a evitar tragedias de vidas humanas en la ruta atlántica y «a dar una respuesta anticipada y eficaz ante los flujos migratorios, además de garantizar las condiciones adecuadas de acogida y protección», destaca el presidente canario Fernando Clavijo, quien recuerda que sólo en el último año fallecieron 9.757 personas en esta ruta migratoria.

Agamenón se pondrá en marcha probablemente el próximo otoño de 2025 y cuesta 1,86 millones de euros financiados con fondos europeos Feder. El programa de control de la frontera sur de Europa se enmarca en el Programa de Cooperación Territorial INTERREG MAC Madeira-Azores-Canarias para el período 2021-2027 y requiere de una estrecha colaboración entre países emisores y receptores de flujo migratorio. La coordinación estará liderada por el Cabildo de Fuerteventura desde el Parque Tecnológico, junto al Gobierno de Canarias, y con el apoyo de la Policía Nacional, la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el Ministerio del Interior de Gambia y la Dirección General de la Policía Nacional de Senegal.

El proyecto apuesta por soluciones innovadoras que permitirán la detección temprana de embarcaciones en la ruta atlántica, la gestión anticipada de recursos necesarios para la acogida y una mejor identificación de menores no acompañados para garantizar condiciones adecuadas de recepción, enumera la presidenta majorera Lola García.

Vuelos y recogida de datos para la Policía Nacional

De la pista de operaciones del estratopuerto del Parque Tecnológico de Fuerteventura despegarán y aterrizarán estos vuelos de larga duración de control de los flujos migratorios, mientras que los datos serán analizados por el Centro ISSEC, ambos vinculados al Canarias Geo Innovation Program 2030.

Con las infraestructuras y avances tecnológicos del parque majorero, «realizaremos el modo vuelo, la gestión de permisos, el embarque de la censórica en las plataformas no tripuladas que volarán durante varios días y la transmisión de datos recogidos a la Policía Nacional que es la que decidirá qué hacer», explica Eduardo Pereira, gerente del Parque Tecnológico, quien resumió que «seremos los transportistas de sensores y de la información para remitirla a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».

En el aire más de 24 horas

El proyecto está sujeto a la licitación de aeronaves no tripuladas, que no drones, de las llamadas de vuelo persistente, es decir que estén en el aire más de 24 horas. Pereira espera que se pueda volar por lo menos durante un mes, «no sabemos si en una o dos campañas de vuelo, pero un mes, para aprender también cuáles son los problemas, cómo influye la meteorología, qué ocurre con la transmisión de datos, etc, porque estos proyectos se realizan así: paso a paso».

Aunque la licitación todavía no está en marcha, el gerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura confía en que los vuelos de control de los flujos migratorios en la ruta atlántica puedan estar en marcha probablemente en otoño de este año, «lo que dependerá de muchos factores: de las plataformas, de los permisos de vuelos y de otros factores.