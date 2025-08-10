Rumbo a Irlanda gracias a las 25 becas insulares
Becas ·Tras una formación online de seis meses en la isla, los beneficiarios y beneficiarias de las becas se encuentran ya en el país anglosajón
Puerto del Rosario
Sábado, 9 de agosto 2025, 23:39
Un grupo de 25 jóvenes de Fuerteventura aprende inglés en Irlanda gracias a las becas de inmersión lingüística del Cabildo.
Tras una formación online de seis meses en la isla, los beneficiarios y beneficiarias de las becas se encuentran ya en el país anglosajón, donde vivirán una experiencia educativa y cultural, lo que les permitirá practicar el idioma en contextos reales durante agosto.
Durante su estancia, los estudiantes de entre 15 y 16 años alternarán clases de perfeccionamiento en inglés con actividades culturales, deportivas y de voluntariado local, diseñadas para reforzar su comprensión y expresión oral, así como su autonomía y capacidad de adaptación.
El consejero de Educación, Adargoma Hernández, celebró el paso a la fase internacional de la beca al despedirles en el aeropuerto.
