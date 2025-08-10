La rosa de Juana Sánchez 'asoma' en 800 metros de muros de piedra recuperados

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario apunta a los pedreros municipales como artífices de la obra de rehabilitación

Catalina García Puerto del Rosario Domingo, 10 de agosto 2025, 22:59 Comenta Compartir

La rosa de Juana Sánchez asoma en forma de muros de piedra. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario continúa con la rehabilitación integral de esta finca municipal, un emblemático enclave del patrimonio agrícola majorero situado en la zona de La Hondura.

Los trabajos realizados hasta el momento han permitido recuperar más de 800 metros lineales de muros de piedra seca, devolviendo a este singular espacio su estructura original, incluida la completa reconstrucción de sus tornas y sistemas de desagüe tradicionales.

Las concejalías de Servicios Municipales, Desarrollo Local y Patrimonio Histórico impulsan la restauración de esta rosa que contó en su fase inicial con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura La primera institución majorera llevó a cabo los trabajos de limpieza con maquinaria pesada con el fin de eliminar la densa vegetación que cubría al conjunto de las gavias de la finca.

Ampliar La retirada de los matos permitió descubrir el trazado original de las gavias de la finca municipal de La Hondura. Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Esta intervención de la maquinaria insular permitió redescubrir el trazado original del conjunto de gavias, que permanecía oculto bajo los matos.

Del proyecto, destaca la rehabilitación de una era circular, empedrada con callaos de la playa cercana mediante técnicas ancestrales, una curiosidad etnográfica que se ha mantenido intacta a través de los siglos.

David de Vera, alcalde de Puerto del Rosario, destaca que con esta intervención «no solo estamos recuperando piedras, sino preservando la memoria agrícola de Puerto de Cabras. Los más de 800 metros de muros ya restaurados son el mejor testimonio de nuestro compromiso con el patrimonio histórico».

David de León, concejal de Patrimonio Histórico, resalta que los trabajos continuarán en los próximos meses con el objetivo de consolidar este espacio como «testimonio vivo de las técnicas agrícolas tradicionales, espacio de divulgación del patrimonio etnográfico majorero». Todo es posible gracias «al gran trabajo» de los pedreros municipales.