El registro de población laboral alcanza nuevo récord, con más de 51.400 altas

L.S.R.J. Puerto del Rosario Lunes, 25 de agosto 2025, 23:31 Comenta Compartir

La Maxorata abrió el actual tercer trimestre de 2025 con una población activa reconocida de 51.438 trabajadores, entre empleo por cuenta propia (9.378 altas) y actividad profesional por cuenta ajena (42.060), según valoraciones dadas a conocer por el Instituto Canario de Estadística (Istac). Se aumenta con respecto a justo un año antes y fechas más recientes, alcanzándose así un récord en la materia en suelo majorero.

Hay más trabajadores tanto por cuenta ajenas, que por propia, que en el verano de 2024.

En el verano de 2024 la población laboral entre los seis municipios constaba de 49.282 altas; de modo que se ha dado un repunte en doce meses de cerca de 2.200 profesionales en conjunto.

Así las cosas, visto el ritmo de cerca de 200 incorporaciones laborales por mes, resulta factible considerar que se pueda superar la cota los 52.000 profesionales conformando la población activa de Fuerteventura antes de que el año llegue a su conclusión.

Desglose por municipios

Puerto del Rosario sigue como el municipio majorero con mayor registro de trabajadores en activo, atendiendo a las cuentas cerradas a la conclusión de junio, con 18.167 profesionales (15.492 por cuenta ajena y 2.954 por propia). El valor es más alto que hace doce meses atrás, si bien supone quedar por debajo del registro de la primavera; como también acontece con Betancuria, la parte opuesta a la capital, territorio que en este último recuento oficial apenas cuenta con 160 profesionales en activo (123 por cuenta ajena y 37 por propia).

En cuanto a los cuatro municipios restantes, la primera referencia prosigue comandada por Pájara, con una estimación en conjunto de 13.685 trabajadores (12.388 por ajena y 1.297 por cuenta propia); con La Oliva a continuación, como en los meses precedentes, al contar este territorio norteño con 10.667 trabajadores (7.507 por cuenta ajena y 3.160 por cuenta propia). En estos dos municipios constan los apuntes más altos de siempre.

Aparece Antigua en las estimaciones con 4.553 profesionales en activo (3.607 por ajena y 946 por propia), con leve bajada en relación con la primavera; si bien por delante aún de Tuineje, ámbito municipal que abrió el tercer trimestre con 4.206 profesionales de alta (3.262 por cuenta ajena y 944 por rango propio), cota nunca antes alcanzada aquí.

Por sectores, se concreta en el balance del Istac, mandan los servicios, una vez más, con una suma entre diversos conceptos que llega hasta 46.080 altas. Agricultura y otros ámbitos del sector primario suman 742 puestos; por abajo de la industria, que se conforma con 971 empleos. La construcción concluyó el pasado trimestre con 3.645 altas.

Más 5.600 profesionales en paro

El actual mes de agosto se estrenó con 5.612 profesionales en situación de desempleo en Fuerteventura, según las estimaciones oficiales, valor por debajo de los apuntes observados en los meses precedentes. Puerto del Rosario es el ámbito municipal majorero con más personal en paro (2.473) y Betancuria hace de contrapunto (28). Tras la capital, por orden, aparecen La Oliva (1.181) Tuineje (829), Pájara (659) y Antigua (442).