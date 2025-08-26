Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cartel con horarios. C7

Se refuerza el transporte público durante la Semana de la Juventud de Gran Tarajal

Los servicios especiales están marcados para los días 28 y 30 de agosto

CANARIAS7

Tuineje

Martes, 26 de agosto 2025, 22:58

Con motivo de la Semana de la Juventud de Gran Tarajal 2025, el Cabildo, a través de la Consejería de Transportes que dirige Luis González, en acuerdo con la empresa concesionaria del servicio de transporte regular interurbano, ha planificado un servicio especial de transporte público para los días 28 y 30.

Estará permitido el uso del bono transporte. Y se prohibirá llevar bebida y comida en las guaguas. Tampoco se podrá hacer uso de los maleteros; según información dada a conocer desde el Cabildo.

El jueves 28 de agosto se harán salidas desde Puerto del Rosario y Morro Jable de tarde y en horario nocturno, incluida la madrugada; con viajes a la inversa.

Y en lo que tiene que ver con el sábado 30 de agosto, se mantendrá una operativa pareja a la del primer día, con varios viajes durante la madrugada en horarios bastantes más tardíos.

